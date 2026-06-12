Dirigentes blancos trabajan para postular una "candidatura oficiosa" de docentes al Codicen

La participación de los docentes en la gestión de la educación es desde hace muchos años una especie de parteaguas entre oficialismo y oposición . El tema genera discusiones acaloradas, marchas y reivindicaciones que traspasan las aulas y los contenidos pedagógicos para meterse en el centro de los principales partidos políticos del país.

El asunto tuvo un punto de quiebre en 2020 cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou quitó mediante artículos de la Ley Urgente Consideración (LUC) la participación de los docentes en los tres subsistemas (Primaria, Secundaria y UTU) que pasaron a ser direcciones en lugar de consejos.

La medida, que se arrastraba desde el programa de gobierno de la coalición, fue duramente cuestionada por los sindicatos de la educación y el Frente Amplio , que anunció que la revertiría en caso de acceder al poder cinco años después, algo que ha buscado concretar con el envío de una nueva ley al Parlamento.

Codicen resolvió volver a pasar lista con normalidad tras las múltiples amenazas de tiroteos surgidas en centros educativos de todo el país

En paralelo a la discusión de ese proyecto –que en mayo comenzó a ser tratado por la Comisión de Educación de Diputados– el Poder Ejecutivo pretende renovar la representación de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP ya que se cumplen cinco años desde la elección de Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

Si bien la fecha aún no fue oficializada, fuentes políticas dijeron a El Observador que se maneja el mes de octubre para realizarlas, un horizonte que habilitó a dirigentes del Partido Nacional a comenzar a trabajar para postular una candidatura “oficiosa” de docentes al cargo.

La intención, según afirmaron fuentes blancas a El Observador, es construir una candidatura que sume votos –mediante un sublema– con otras listas con las que compartan afinidades ideológicas.

El desarrollo de la idea está a cargo de integrantes de la comisión de educación, que este jueves hicieron una reunión en la sede nacionalista para hablar del tema. La convocatoria tenía en el orden del día “compartir las ideas principales que se presentarán a las listas de Codicen, considerando los temas priorizados en los diferentes subsistemas”.

Los informantes señalaron que la intención es que la candidatura no sea oficial sino oficiosa para lograr una mayor apertura hacia posibles votantes.

La otra estrategia

Si bien están a la espera de que se confirme la fecha, los sindicatos de la educación nucleados en el PIT-CNT que actualmente tienen representantes en el Codicen también tienen resuelto volver a presentar candidaturas y ya comenzaron a hablar en su interna acerca de cuál es la mejor estrategia para mantener los dos lugares.

Algo similar ocurre en el grupo que en 2016 obtuvo uno de los lugares con una candidatura por fuera de los sindicatos. Este sector tuvo al hoy senador del Partido Colorado Robert Silva como referente aunque la lista –la 4– no era institucional de esa fuerza política sino “multipartidaria”. De hecho, tuvo a Ademar Cordones entre sus integrantes, el cual llegó a ocupar un lugar en el Codicen por la lista siendo frenteamplista.

Dirigentes colorados consultados por El Observador dijeron estar al tanto de las primeras movidas de docentes, pero consideraron que lo mejor estratégicamente es construir candidaturas por fuera de los partidos y centradas en miradas comunes sobre la educación.

La mirada de Mahía

Al defender el proyecto de reintegro de los docentes a Primaria, Secundaria y UTU en el Parlamento, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que la iniciativa no salía de “atrás de un árbol” sino que la ciudadanía y todos los partidos sabían que si ganaba Orsi la propuesta iría al Poder Legislativo.

El ministro señaló que buscaban “jerarquizar la profesión docente, otorgarle confianza y darle un lugar de relevancia en la elaboración de las políticas educativas”.