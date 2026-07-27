La "felicidad" del uruguayo Cristhian Stuani tras "semanas de incertidumbre": renovó con Girona y llegará a las 10 temporadas en el club

El delantero uruguayo Cristhian Stuani , capitán y leyenda de Girona , dijo este lunes, después del anuncio de su continuidad en el club, que es "un momento de mucha felicidad" y que tenía muchas ganas de que llegara el acuerdo para su renovación, tras finalizar contrato el pasado 30 de junio y "semanas largas y de incertidumbre".

El atacante, de 39 años , señaló que "no es solo una renovación porque significa mucho" para él y destacó que todavía tiene "mucho para dar y ofrecer".

"Cumplir diez temporadas era algo impensable cuando llegué. A lo largo de todo este tiempo he aprendido a querer este club. Es un sentimiento que llevo dentro", afirmó.

Stuani explicó que en esta década ha vivido alegrías y también "días de mucho sufrimiento", "momentos muy difíciles" que ha tenido que "aceptar y digerir como el descenso de la temporada pasada" a Segunda División.

Incertidumbre por el futuro del uruguayo Cristhian Stuani en Girona, que anunció la renovación del otro histórico veterano con el que negociaba

Álvaro Rodríguez anotó un golazo que ayudó al Elche a mantener la categoría en LaLiga, y que condenó al Girona de Christian Stuani al descenso

En ese sentido, aseguró que el objetivo de este año es "muy claro", el regreso a LaLiga EA Sports. "Es muy difícil porque por más que vengamos de Primera División y de años muy buenos es una categoría muy difícil. Pero tenemos esa posibilidad y vamos a morir por ella", prometió Stuani.

El anuncio de Girona

Stuani continuará defendiendo la camiseta del equipo rojiblanco tras prolongar su contrato hasta 2027, según anunció el club este lunes, casi un mes después de que el delantero uruguayo quedara libre.

Cristhian Stuani celebra su gol ante Rayo Vallecano Foto: EFE

El atacante de 39 años acabó contrato el pasado 30 de junio, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo para su continuidad y seguirá alimentando su condición de héroe de la afición de Montilivi.

El propio delantero destacó en un vídeo publicado por el club que "la historia continúa". "No nací aquí, pero aquí fue donde aprendí a no rendirme nunca. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y el que nos espera es demasiado importante como para perdérmelo", dijo Stuani.

El comunicado del club señala que Stuani seguirá escribiendo "una historia extraordinaria", "una historia de goles, esfuerzo, superación y fidelidad que diez años después de su comienzo sigue más viva que nunca".

Stuani té un missatge per a vosaltres pic.twitter.com/9xLUmkhHb2 — Girona FC (@GironaFC) July 27, 2026

El delantero llegó a Girona procedente del Middlesbrough inglés y desde entonces se ha convertido en "una figura imprescindible dentro y fuera del terreno de juego".

Suma 148 goles en 312 partidos oficiales como rojiblanco, "unas cifras que reflejan la trascendencia de un futbolista irrepetible" y "uno de los grandes artífices del crecimiento" del club catalán.

El comunicado asegura que seguirá aportando "experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora" y su capacidad goleadora al equipo en su décima temporada en Montilivi.

Será el cuarto año de Stuani en LaLiga Hypermotion (Segunda División) con el Girona y de hecho ya fue máximo goleador en dos de las tres anteriores: en la 2019-2020 (29) y en la 2021-2022 (22).

El delantero ya ha dejado "una huella profunda" y ahora buscará devolver a Girona a la élite.

EFE