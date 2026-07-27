Problemas con las agendas de vacunación contra meningococo: MSP explicó el motivo y anunció que habilitará nuevos cupos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que los cupos previstos para la primera etapa de vacunación contra el meningococo para adolescentes de 13, 14 y 15 años ya fueron asignados casi en su totalidad , luego de la alta demanda registrada en las primeras horas de este lunes .

Ante numerosas consultas de personas que ingresaron al sistema de agenda y no encontraron horarios disponibles, la cartera señaló que la falta de disponibilidad se debe a que los cupos habilitados para esta primera etapa fueron prácticamente completados.

"La agenda se organiza por cupos para garantizar una vacunación ordenada y una adecuada distribución en los vacunatorios", indicó el MSP en un comunicado, al que accedió El Observador.

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La cartera agregó que la elevada demanda " refleja el interés de las familias por acceder a la vacunación " y aseguró que continúa trabajando para ampliar el acceso de forma planificada , por lo que informará la habilitación de nuevos cupos a través de sus canales oficiales.

La vacunación comenzó este lunes para adolescentes

El MSP habilitó este lunes la agenda para vacunar contra el meningococo a los adolescentes de 13, 14 y 15 años a través de su sitio web.

La ampliación de la campaña se produce después de que, a comienzos de julio, la vacunación se extendiera a los adolescentes de 11 y 12 años. Además, está previsto que desde el próximo 3 de agosto se habilite la agenda para los niños de 9 y 10 años.

La vacunación se realiza exclusivamente mediante agenda previa y forma parte de una estrategia que busca ampliar progresivamente la cobertura de acuerdo con la disponibilidad de dosis y el avance de la inmunización.

Por qué el MSP prioriza a los adolescentes

La decisión de ampliar la vacunación a este grupo etario responde al aumento de las enfermedades causadas por la bacteria meningococo y a la evidencia presentada por los equipos técnicos del ministerio, que indica que alrededor del 24% de los adolescentes pueden ser portadores de la bacteria.

Aunque no son quienes presentan el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad grave, sí constituyen el grupo con mayor capacidad de transmitirla, por lo que la estrategia apunta a reducir la circulación del meningococo y proteger indirectamente a la población más vulnerable.

La ampliación de la campaña fue anunciada días después de que una niña falleciera por una enfermedad causada por meningococo en una escuela del barrio Ituzaingó, donde otra alumna había cursado la misma infección dos meses antes.