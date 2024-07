Juegos Olímpicos París 2024: video: la cábala que le copió Giuliano Simeone, de la selección de Argentina, a Luis Suárez

Admitió en una nota con el diario Olé de Argentina, que tiene cábalas y contó lo que le sucedió.

"Voy a jugar con la mano vendada, como vengo haciendo. Cuando jugaba en el filial de Atlético de Madrid, no llevaba una buena racha de goles y justo fui citado con la Primera", comenzó diciendo el hijo de Simeone.

Y continuó "Una vez, desayunando con Luis Suárez, le pregunté por qué jugaba con la mano vendada y me dijo: 'Un día, me vendé la mano, metí tres goles y empecé a jugar (de titular) y no me la saqué más'. Yo estaba pasando por una mala racha y dije: 'Total, por probar, me vendo. No voy a perder nada'. Y ese día hice dos goles, ganamos y dije 'ya está'. Desde ahí, siempre jugué con la mano vendada".

La selección de Argentina de fútbol debuta este miércoles 24 ante Marruecos por los Juegos Olímpicos 2024 a la hora 10.

Aquí se puede ver el video: