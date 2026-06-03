Baile en pleno vuelo y mucha alegría de los jugadores de Cabo Verde, rival de Uruguay que llegó a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026; mirá el video

La selección de Cabo Verde se alista para vivir su histórica primera participación en una Copa del Mundo en el Mundial 2026 en el que tendrá como rival a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y ya arribó a Estados Unidos en un vuelo en el que no faltó el baile de sus propios jugadores, muy mucha alegría.

Tras conquistar el liderato de su grupo en las Eliminatorias en África, el equipo conocido como los Tiburones Azules consolidó una identidad competitiva basada en el talento de sus futbolistas formados en ligas europeas.

Aunque el archipiélago cuenta con una población reducida, su combinado nacional mantiene un firme protagonismo gracias a una mezcla de figuras experimentadas, como su capitán Ryan Mendes, y una nueva camada de jóvenes promesas.

En la próxima cita mundialista, Cabo Verde buscará reafirmar su crecimiento frente a rivales de élite como España y Uruguay, con el objetivo de dar la sorpresa en el grupo.

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El vuelo de Cabo Verde a Estados Unidos

Cabo Verde viene de jugar un gran partido amistoso el pasado domingo en el que le ganó con luz a Serbia.

Los africanos golearon 3-0, lo que muestra que su poderío seguramente no es tan pobre como alguno se puede imaginar.

En las últimas horas, el combinado de Cabo Verde que enfrentará a Uruguay en el Mundial 2026, llegó a Estados Unidos.

Su propia Federación subió a sus redes un video de buena parte del vuelo en el que se ve la alegría de sus futbolistas, y hasta un bailecito en pleno avión para contrarrestar el paso de las horas.

Cabo Verde será rival de Uruguay el próximo domingo 21 de junio a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que será el segundo encuentro de ambos en su llave.