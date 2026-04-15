Un policía repelió una rapiña y detuvo a los delincuentes: son adolescentes de 14 años y estaban armados

Dos adolescentes de 14 años fueron detenidos este martes tras intentar rapiñar a un funcionario policial en la zona de José Shaw y Belloni, en Montevideo.

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El hecho ocurrió sobre las 19:00, cuando personal de Investigaciones de Zona Operacional III acudió en apoyo a un efectivo que ya tenía reducidos a los sospechosos. Según relató el policía, de 24 años, circulaba en su moto particular cuando fue perseguido por dos jóvenes que también se desplazaban en birrodado.

De acuerdo a su testimonio, los adolescentes le exhibieron un arma de fuego y le gritaron que se detuviera. En ese momento, el funcionario se identificó como policía, extrajo su arma de reglamento y logró reducir a ambos, solicitando apoyo.