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Un policía repelió una rapiña y detuvo a los delincuentes: son adolescentes de 14 años y estaban armados

De acuerdo al testimonio del policía, los adolescentes le exhibieron un arma de fuego y le gritaron que se detuviera

15 de abril de 2026 11:26 hs
20250717 Arma policial, policia
Foto: Inés Guimaraens

Dos adolescentes de 14 años fueron detenidos este martes tras intentar rapiñar a un funcionario policial en la zona de José Shaw y Belloni, en Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 19:00, cuando personal de Investigaciones de Zona Operacional III acudió en apoyo a un efectivo que ya tenía reducidos a los sospechosos. Según relató el policía, de 24 años, circulaba en su moto particular cuando fue perseguido por dos jóvenes que también se desplazaban en birrodado.

De acuerdo a su testimonio, los adolescentes le exhibieron un arma de fuego y le gritaron que se detuviera. En ese momento, el funcionario se identificó como policía, extrajo su arma de reglamento y logró reducir a ambos, solicitando apoyo.

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En el procedimiento se incautó un arma tipo pistola. Los dos menores fueron trasladados a una dependencia policial, donde se confirmó que ambos tienen 14 años. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía correspondiente.

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