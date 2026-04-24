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Mujer encontrada muerta en un aljibe de Canelones: imputaron su expareja por femicidio y fue enviado a prisión

El hombre, expareja de la adulta, deberá cumplir prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación

24 de abril de 2026 17:13 hs
Policía&nbsp;

Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Justicia imputó a un hombre por femicidio en el caso en que su mujer de 51 años fue encontrada en un aljibe del departamento de Canelones.

Ahora el imputado deberá cumplir prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía Departamental de Toledo.

En concreto, el hombre fue formalizado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en calidad de autor, comunicaron desde la Fiscalía.

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La víctima de 51 años había sido denunciada por su familia como persona ausente este mismo mes corriente. El pasado jueves se comunicó que el cuerpo de la adulta fue encontrado en un aljibe en las inmediaciones de la intersección de rutas 6, 7 y 74. Cerca de donde su pareja alquilaba una casa, en la que no vivía con la mujer.

En primera instancia la Jefatura de Policía de Canelones comunicó que la víctima intentó agredir a su pareja y este se defendió, la mató y se deshizo del cuerpo en un aljibe. La mujer ya había sido investigada anteriormente por casos de violencia.

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