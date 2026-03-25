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Femicidio en Artigas: los hijos de la víctima serán cuidados por su tía, una joven de 18 años

Los dos menores, un niño de 7 años y una niña de 11, actualmente se encuentran bajo el cuidado provisorio de la hermana de Silvia Silveira, la mujer asesinada en Artigas

25 de marzo de 2026 8:19 hs
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El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) brinda contención a los hijos de Silvia Moreira, la mujer de 39 años asesinada por su expareja días atrás en Artigas, que ahora estarán bajo el amparo de la hermana de la víctima, una joven de 18 años.

La jefa departamental del organismo, Ana Díaz, se refirió al trabajo que se viene realizando con los dos menores —un niño de 7 años y una niña de 11—, quienes actualmente se encuentran bajo el cuidado provisorio de su hermana Soledad Silveira, de 18 años, con autorización judicial.

Díaz explicó en conferencia de prensa consignada por el medio local Artigas Noticias que desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes, trabajando en la contención emocional de los niños incluso antes de que el juez determinara formalmente la custodia.

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Según indicó, el abordaje se realiza de forma interinstitucional, con la participación de INAU, Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía especializada en violencia doméstica, el sistema educativo y los servicios de salud, que trabajan en conjunto en la contención y el seguimiento del caso.

La jerarca subrayó la necesidad de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones y destacó el rol asumido por la hermana mayor. “Destaca el compromiso de la hermana Soledad, quien con tan solo 18 años asumió el cuidado de los niños”, señaló.

Asimismo, valoró el apoyo familiar con el que cuenta la joven y aseguró que se continuará trabajando para brindarle herramientas y acompañar a la familia, con el objetivo de resguardar el bienestar de los menores en este contexto.

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