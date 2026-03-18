Femicidio en Artigas: un hombre asesinó a su pareja delante de sus hijos y luego se entregó en la comisaría

Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja y frente a sus hijos este miércoles en Artigas , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

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El femicidio tuvo lugar en una casa ubicada en la calle 1 de Cerro Ejido , en la ciudad de Artigas, según informó en primera instancia el medio local Clicregional.

El agresor, un hombre de 54 años, la apuñaló en reiteradas oportunidades y después le disparó con un revólver, lo que ocasionó su muerte .

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De acuerdo con el consignado medio, el autor de los hechos perpetró el femicidio delante de sus dos hijos .

Tras cometer el crimen se dirigió rumbo a la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Seccional Segunda y se entregó.

Los dos menores, hasta el momento, quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Turno de Artigas que se encargará de llevar adelante la investigación del hecho.