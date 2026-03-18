Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Jueves:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / FEMICIDIO

Femicidio en Artigas: un hombre asesinó a su pareja delante de sus hijos y luego se entregó en la comisaría

El agresor apuñaló a la mujer de 39 años en reiteradas oportunidades y después le disparó con un revólver, lo que ocasionó su muerte

18 de marzo 2026 - 8:33hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja y frente a sus hijos este miércoles en Artigas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El femicidio tuvo lugar en una casa ubicada en la calle 1 de Cerro Ejido, en la ciudad de Artigas, según informó en primera instancia el medio local Clicregional.

El agresor, un hombre de 54 años, la apuñaló en reiteradas oportunidades y después le disparó con un revólver, lo que ocasionó su muerte.

Más noticias
El joven fallecido, Brandon
DURAZNO

"Ya no tiene voz, pero nosotros seremos su grito de justicia": familiares de joven que murió atropellado en Durazno reclaman por los responsables

un adolescente de 15 anos fue detenido tras persecucion policial en tacuarembo: manejaba un auto cargado con mercaderia de contrabando
CONTRABANDO

Un adolescente de 15 años fue detenido tras persecución policial en Tacuarembó: manejaba un auto cargado con mercadería de contrabando

De acuerdo con el consignado medio, el autor de los hechos perpetró el femicidio delante de sus dos hijos.

Tras cometer el crimen se dirigió rumbo a la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la Seccional Segunda y se entregó.

Los dos menores, hasta el momento, quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Turno de Artigas que se encargará de llevar adelante la investigación del hecho.

Temas:

Femicidio mujer Artigas

Seguí leyendo

Las más leídas

El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos.
BATERÍAS DE LITIO

Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

Frigorífico de Canelones fue sancionado por China: detectaron restos de garrapaticida en carne vacuna.
AGROINDUSTRIA

Frigorífico uruguayo fue sancionado por China tras la detección de residuos de garrapaticida en carnes vacunas

El ministro de Economía Gabriel Oddone en la conferencia de prensa
COMERCIO EXTERIOR

El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

Luis Lacalle Pou durante el desfile de la Patria Gaucha el sábado pasado
ACCIDENTE

Lacalle Pou tuvo un accidente a caballo y debió ser atendido en el Hospital de Tacuarembó: "Se me cayó arriba"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos