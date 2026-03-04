Taxista que suministraba cocaína fue condenado a más de dos años de prisión: fue detenido en el Cerro de Montevideo

Un taxista que suministraba cocaína fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser detenido en el Cerro de Montevideo el pasado lunes.

A inicios de esta semana fue arrestado con envoltorios que contenían esta droga y se inició una investigación a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 4to Turno , que concluyó con la sentencia de este miércoles.

La condena se obtuvo mediante un proceso abreviado en el que fue encontrado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefaciente . Como parte de la investigación se incautó el auto en el que transportaba la cocaína.

POLICIALES Un policía abatió a un delincuente que quiso rapiñarlo en La Teja: otros dos efectivos fueron abordados por ladrones el fin de semana en Montevideo

DESTINO EUROPA Dos brasileños detenidos en el aeropuerto con más de un kilo de cocaína en sus championes: ambos fueron condenados

El pasado domingo, también en Montevideo , un policía de 50 años abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio de La Teja .

El funcionario se encontraba de civil y había terminado de cumplir funciones como seguridad, cuando el delincuente lo amenazó con un arma de fuego. En ese momento, se identificó como policía y repelió el ataque efectuando disparos con su arma reglamentaria.

El agresor corrió algunos metros, pero cayó herido y murió a los pocos minutos en el lugar.