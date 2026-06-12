Así posó Marcelo Bielsa para las cámaras de la FIFA en el media day de la selección uruguaya; mirá su video y el de los jugadores celestes

La selección uruguaya tuvo este miércoles su media day previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en el que los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa posaron para las cámaras de la FIFA.

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Los integrantes del plantel y cuerpo técnico se sacaron las fotos y videos oficiales que luego aparecen en la trasmisión de TV, pantallas de los estadios y redes de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, siguiendo el protocolo, Bielsa tuvo que pararse frente a las cámaras para quedar retratado.

El DT celeste, que fiel a su estilo no lucirá los trajes oficiales de la delegación , lo hizo con una remera de Uruguay.

Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA

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Bielsa posó ante las cámaras con sus lentes y con las manos en los bolsillos, con mirada seria.

Los jugadores también posaron para sus respectivas fotos, tal como mostró la AUF en sus redes sociales.