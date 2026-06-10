El nexo uruguayo del hotel donde la selección se hospedará en el Mundial 2026: un gerente nació en Uruguay y otro vivió en el país, y discuten por Nacional y Peñarol

La selección uruguaya ya está en el hotel Fairmont Mayakoba , donde se hospedará durante todo el Mundial 2026 . A pesar de que el hotel está en las afueras de Playa del Carmen, México , tiene un vínculo más fuerte con Uruguay del que se podía imaginar, debido a que dos de sus jerarcas están conectados con el país .

Se trata de Martín Rodríguez , gerente del Fairmont Mayakoba que nació en Uruguay , y de Gonzalo Güelman Ros , gerente general de todo el complejo Mayakoba que fue durante once años gerente general del Conrad de Punta del Este (hoy Enjoy).

En una entrevista con Referí realizada mientras se esperaba la llegada de la selección al hotel, Rodríguez contó que nació y se crió en Rivera , pero luego su carrera lo llevó a mudarse a México en 2007 . Allí pasó por varios hoteles de distintas zonas hasta que llegó a Playa del Carmen . Caminaba por todas partes con el mate en la mano y el termo bajo el brazo, este último con varias calcomanías de Peñarol .

Rodríguez aseguró que no fue por un vínculo suyo que Uruguay llegó al Fairmont, sino que fue parte de un proceso de selección de la FIFA . También remarcó la alegría que sintió al conocer que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) había elegido su hotel para concentrar durante el Mundial. "Ya le dije a los empleados que se pongan la celeste", dijo entre risas.

Referí en Playa del Carmen: así fue la llegada de la selección uruguaya al Mundial 2026, con una ceremonia maya y la bienvenida del hotel

El detrás de escena de la llegada de la selección uruguaya a Playa del Carmen para concentrar durante el Mundial 2026, con un perro hincha de la celeste

Gonzalo Güelman Ros llegó pocos minutos después que su colega, acompañado de su perro Glenn, al que vistió con la camiseta de la selección uruguaya. El gerente general nació en España, vivió muchos años en Argentina y ahora está en México, pero indicó a Referí que para él es "un orgullo y un privilegio" recibir al país que fue su casa durante once años, algo que le da un "arraigo emocional" con Uruguay.

El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn, para esperar a la selección. El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn

También afirmó que trabajaron "bastante" desde febrero, cuando se confirmó que iban a recibir a la celeste. Recibieron "muchas visitas de la AUF y la FIFA" y "mucha ayuda de las autoridades públicas". En ese sentido, destacó que la seguridad del plantel uruguayo estará encabezada por la Guardia Nacional mexicana, que coordina este aspecto directamente con la FIFA.

Rodríguez marcó que la selección uruguaya realizó varios pedidos al hotel, entre ellos la preparación de una dieta estricta en coordinación con los cocineros de la AUF y la colocación de un jacuzzi especial para la recuperación. El gerente general, de todas formas, destacó que no fueron tanto los pedidos y que todo el cuerpo técnico y plantel uruguayo es "muy profesional".

Martín Rodríguez, gerente uruguayo del Fairmont Mayakoba, en entrevista con Referí Martín Rodríguez, gerente uruguayo del Fairmont Mayakoba, en entrevista con Referí Video: Referí

Ambos marcaron que Marcelo Bielsa tendrá a disposición una cancha con medidas reglamentarias y otro terreno complementario solicitado por el entrenador argentino. Según Güelman Ros, la cancha principal es "un billar" en el que se podría hasta "jugar con patines", con todas las medidas reglamentarias y avalada tanto por la AUF como por la FIFA.

Los dos también reconocieron que el fútbol es un tema central de su relación, y de sus disputas, porque Güelman Ros es de Nacional. "La ocupación es menos relevante cuando empezamos a hablar de fútbol. Él decidió que no le guste el fútbol, decidió ser de Peñarol, yo en eso no lo puedo criticar jaja. Son esas discusiones eternas", expresó el gerente general, que también toma mate uruguayo.

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Rodríguez aseguró que con el gerente general hablan "todos los días" de este tema. "Nos echamos bromas siempre, eso es lo lindo. Aunque sea el jefe miramos partidos juntos", añadió.

El encargado del Fairmont indicó que no son muchos los uruguayos que viven en Playa del Carmen, pero tratan de mantener el vínculo. La parrillada uruguaya La Ronda los reúne, así como también algunos pedidos de yerba. "Cuando pasan estos eventos siempre buscamos un punto de encuentro, y se disfruta", sentenció.

Además, Rodríguez aseveró que "todos los equipos mexicanos que concentraron acá salieron campeones", y espera que la selección uruguaya tenga la misma suerte. Consultado sobre si Uruguay mantendrá esta racha, su jefe Güelman señaló a su perro vestido de celeste y contestó: "Preguntale a Glenn. Yo creo que sí".