Oviedo, de Guillermo Almada y con dos de sus tres uruguayos en cancha, le ganó a Girona y empezó a sumar en el descenso

Federico Viñas y Viktor Tsygankov Foto: EFE/Eloy Alonso

Oviedo logró este sábado un revitalizante y necesario triunfo en la fecha 22 de LaLiga de España al derrotar 1-0 a Girona en el estadio Nuevo Carlos Tartiere.

El equipo que dirige Guillermo Almada está último en la tabla pero ahora suma 16 puntos y quedó a uno de Levante que tiene dos partidos menos jugados. El otro en zona de descenso es Mallorca con 21.

Federico Viñas fue titular y completó los 90 minutos.

Nicolás Fonseca entró a los 63' en lugar de Kwasi Sibo, mientras que Thiago Borbas permaneció en el banco de suplentes sin entrar.

Oviedo llevaba 14 partidos sin ganar. En el gol fue clave el argentino Thiago Fernández, ex Vélez Sarsfield, que llegó a Oviedo cedido a préstamo por Villarreal. Fue quien asistió al autor del gol, Ilyas Chaira. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017612357283844160&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ DEBUT PARA THIAGO FERNÁNDEZ! Tras más de un año sin jugar, el delantero ex Vélez tardó ¡10 MINUTOS! desde su ingreso en asistir a Ilyas Chaira para que Real Oviedo le gane 1-0 a Girona por la fecha 22 de #LaLiga. pic.twitter.com/yJu41Ilfiv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026 Embed Tabla de posiciones de LaLiga de España Embed Resultados y partidos de la fecha 22 de LaLiga de España Embed