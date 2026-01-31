Oviedo, de Guillermo Almada y con dos de sus tres uruguayos en cancha, le ganó a Girona y empezó a sumar en el descenso

Oviedo logró este sábado un revitalizante y necesario triunfo en la fecha 22 de LaLiga de España al derrotar 1-0 a Girona en el estadio Nuevo Carlos Tartiere.
El equipo que dirige Guillermo Almada está último en la tabla pero ahora suma 16 puntos y quedó a uno de Levante que tiene dos partidos menos jugados. El otro en zona de descenso es Mallorca con 21.
Federico Viñas fue titular y completó los 90 minutos.
Nicolás Fonseca entró a los 63' en lugar de Kwasi Sibo, mientras que Thiago Borbas permaneció en el banco de suplentes sin entrar.
Oviedo llevaba 14 partidos sin ganar.
En el gol fue clave el argentino Thiago Fernández, ex Vélez Sarsfield, que llegó a Oviedo cedido a préstamo por Villarreal. Fue quien asistió al autor del gol, Ilyas Chaira.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017612357283844160&partner=&hide_thread=false
Tabla de posiciones de LaLiga de España
Resultados y partidos de la fecha 22 de LaLiga de España