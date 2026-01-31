Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Oviedo, de Guillermo Almada y con dos de sus tres uruguayos en cancha, le ganó a Girona y empezó a sumar en el descenso

Con Federico Viñas como titular, Oviedo le ganó de local 1-0 a Girona en la fecha 22 de LaLiga de España y cortó una racha de 14 partidos sin ganar

31 de enero 2026 - 12:29hs
Federico Viñas y Viktor Tsygankov

Federico Viñas y Viktor Tsygankov

Foto: EFE/Eloy Alonso

Oviedo logró este sábado un revitalizante y necesario triunfo en la fecha 22 de LaLiga de España al derrotar 1-0 a Girona en el estadio Nuevo Carlos Tartiere.

El equipo que dirige Guillermo Almada está último en la tabla pero ahora suma 16 puntos y quedó a uno de Levante que tiene dos partidos menos jugados. El otro en zona de descenso es Mallorca con 21.

Federico Viñas fue titular y completó los 90 minutos.

Nicolás Fonseca entró a los 63' en lugar de Kwasi Sibo, mientras que Thiago Borbas permaneció en el banco de suplentes sin entrar.

Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa.
MUNDIAL 2026

España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, eligió su lugar de concentración durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: "Uruguay vs España es uno de los partidos más atractivos de la primera fase", dijo el presidente de la Federación Española, que quiere recibir la final de 2030

Oviedo llevaba 14 partidos sin ganar.

En el gol fue clave el argentino Thiago Fernández, ex Vélez Sarsfield, que llegó a Oviedo cedido a préstamo por Villarreal. Fue quien asistió al autor del gol, Ilyas Chaira.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017612357283844160&partner=&hide_thread=false
Embed

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Embed

Resultados y partidos de la fecha 22 de LaLiga de España

Embed
Temas:

Guillermo Almada Oviedo Federico Viñas Girona LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

El Operativo Clásico reunirá a 800 policías
SUPERCOPA URUGUAYA

Dos hinchas de Nacional detenidos por la Policía en la Plaza del Skey en operativo previo al clásico por porte de arma robada

Maximiliano Silvera
NACIONAL

El ataque de Nacional para el clásico: nombres de peso con muchas variantes, una baja y la expectativa por ver a Maxi Silvera ante Peñarol, su exequipo

Matías Arezo
PEÑAROL

El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita

La barra de Universidad de Chile volvió a ser protagonista de un hecho vandálico: esta vez prendieron fuego el estadio en medio de un partido, mirá el video
CHILE

La barra de Universidad de Chile volvió a ser protagonista de un hecho vandálico: esta vez prendieron fuego el estadio en medio de un partido, mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos