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Tregua en el conflicto portuario: sindicato y TCP llegaron a un acuerdo de paz laboral para negociar y se retoman las actividades

Las negociaciones se realizarán hasta el 22 de julio, aunque las partes podrán solicitar una prórroga de ser necesario; la actividad se retoma a las 16:00 de este lunes

13 de julio de 2026 15:02 hs
TCP

TCP

Diego Battiste

La Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuya concesión tiene mayoritariamente la empresa Katoen Natie, y el sindicato de trabajadores del puerto llegaron a un acuerdo para negociar un nuevo convenio colectivo y poner en pausa el conflicto que se había desatado en la terminal de Montevideo.

Las actividades en la terminal se retomarán a las 16:00, informó Katoen Natie en un comunicado. El acuerdo se alcanzó en el medio de una tripartita en la que medió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) luego de varios días de paros y de denuncias cruzadas de un lado y del otro.

En rueda de prensa, el dirigente sindical Álvaro Reinaldo confirmó que se había llegado a un acuerdo para seguir negociando con la empresa de forma casi diaria hasta el 22 de julio, con la posibilidad de solicitar una prórroga "de mutuo acuerdo".

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"Vamos a tratar de poner todo lo que cada uno debe poner en la buena fe de llegar a un buen acuerdo", sostuvo Reinaldo.

El sindicato se comprometió, mientras duren las negociaciones, a no realizar paros, aunque Reinaldo destacó que la "paz laboral siempre es de dos partes".

"Nosotros en un compromiso de no detener actividad, la empresa un compromiso de no innovar y no generar acciones que puedan llevar a un malestar laboral", afirmó el dirigente.

Consultado en qué se había avanzado para lograr esta tregua, Reinaldo lo atribuyó a la propia "escalada del conflicto" y a la necesidad de "en algún momento" dejar de "pegarse de un lado y del otro".

La empresa, por su parte, emitió un comunicado en el que anunció el reinicio de las actividades a partir de las 16:00 de este lunes.

"En consecuencia, desde ese momento se retomará la atención habitual a camiones y la operativa de la terminal", señalaron.

El conflicto entre las partes se desató luego de que venciera el convenio colectivo anterior y comenzaran las negociaciones por uno nuevo.

El sindicato exige que el nuevo convenio garantice un mínimo de 25 jornales mensuales (hoy la cifra está en 13), algo a lo que la empresa se niega.

Los trabajadores también habían exigido el pago de dos partidas mensuales por trabajador de $ 50 mil para sentarse a negociar, algo que Katoen Natie consideró inadmisible.

Reinaldo, sin embargo, sostuvo en rueda de prensa que esa información fue "manipulada" a la opinión pública, porque todo lo reclamado tenía "un por qué", aunque no ahondó en las razones.

"Fueron opciones que se desestimaron en su momento y así quedó", resumió.

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