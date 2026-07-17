Corea planta bandera en Sudamérica y anuncia una millonaria inversión en transporte

Corea del Sur dio un paso estratégico en Sudamérica tras adjudicarse un contrato para liderar la modernización del histórico ferrocarril Huancayo-Huancavelica , en Perú .

El proyecto forma parte de un plan de renovación valuado en unos US$ 565 millones y busca mejorar la seguridad, reducir los tiempos de viaje e incorporar nueva tecnología en una de las líneas de mayor altitud del continente.

El contrato fue obtenido por un consorcio encabezado por Korail , el operador ferroviario nacional de Corea del Sur , junto con la firma de ingeniería Dohwa Engineering y empresas peruanas. El entendimiento contempla la supervisión del diseño y la gestión de las obras del denominado Tren Macho , una línea de 128,7 kilómetros que conecta las ciudades de Huancayo y Huancavelica , en la sierra central de la nación sudamericana.

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Según Rail Journal, el contrato de gestión está valuado en US$ 13 millones y forma parte de un programa de modernización mucho más amplio.

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El proyecto prevé una renovación integral de la infraestructura ferroviaria. Entre los trabajos previstos se incluyen el reemplazo de vías, la incorporación de un nuevo sistema de señalización, la compra de material rodante moderno y la remodelación de estaciones.

La iniciativa también busca incrementar la confiabilidad del servicio, elevar los estándares de seguridad y reducir los tiempos de viaje para los miles de pasajeros que utilizan esta línea, considerada una de las más altas de Sudamérica por atravesar la cordillera de los Andes.

Korail explicó que el proyecto combina experiencia en operación ferroviaria, ingeniería y gestión de infraestructura, con el objetivo de modernizar un corredor clave para la movilidad y el desarrollo económico de la región central de Perú.

Korea Railroad Corp.

Para quienes utilizan el Tren Macho, la modernización implicará un servicio más seguro y eficiente. La renovación de las vías permitirá mejorar la velocidad de circulación, mientras que el nuevo sistema de señalización reducirá riesgos operativos y optimizará la gestión del tránsito ferroviario.

Además, la incorporación de unidades modernos ofrecerá mayor comodidad durante los viajes y contribuirá a disminuir interrupciones por fallas mecánicas. La remodelación de las estaciones también apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso al servicio.

El corredor Huancayo-Huancavelica cumple un papel central para las comunidades andinas, ya que conecta localidades de difícil acceso por carretera y constituye una alternativa de transporte para pasajeros y cargas.

La adjudicación representa uno de los primeros grandes contratos ferroviarios obtenidos por una organización surcoreana en América Latina en materia de ingeniería y gestión de proyectos.

Tren Macho

El consorcio liderado por Korail fue seleccionado tras superar propuestas presentadas por empresas de España y Japón, obteniendo la mejor calificación tanto en la evaluación técnica como en la oferta comercial, de acuerdo con la información publicada por Rail Journal.

Desde Korail señalaron que América Latina fue identificada como un mercado estratégico para la expansión internacional de la compañía. Tras este contrato en Perú, el operador ferroviario buscará acompañar a empresas coreanas de ingeniería, consultoría y tecnología en futuros proyectos de infraestructura en países como Colombia, Panamá y El Salvador.