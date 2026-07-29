Envío de leche desde tambos a industrias creció más del 10% en cada uno de los indicadores

Durante junio la producción de leche y su remisión a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen mayor al de ese mes del año anterior, con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado en 2026 y creció el total de la remisión durante el último año móvil, se informó.

El aumento de la remisión en junio es el undécimo consecutivo considerando que desde agosto del año pasado este indicador viene mejorando.

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En junio de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 11,6% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 196 millones.

Si la comparación es del lapso enero-junio de 2026 con enero-junio de 2025 hubo un incremento de 10,3% y un total de 1.025,3 millones de litros.

Tomando en cuenta el lapso julio 2025-junio 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 10,1% a 2.307,2 millones de litros comparando con el mismo segmento anterior.

El dato

La remisión de junio de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2023 con 176,2 millones de litros.

Mejoras también midiendo el envío de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando junio de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 12,9% al alcanzar los 15,8 millones de kilos de grasa + proteína.

En la comparación de enero-junio de este año y el pasado hay un incremento de 11,9% para un acumulado de 82,2 millones de kilos.

El último año móvil da cuenta de 180,5 millones de kilos de sólidos, un 11,9% más que en igual lapso de 12 meses previo.

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Junio 2026: 4,13%

Junio 2025: 4,08%

Todo 2025: 3,96% (1% + que en todo 2024)

Contenido de proteína

Junio 2026: 3,70%

Junio 2025: 3,65%

Todo 2025: 3,58% (1% + que en todo 2024)

Últimos 10 ejercicios anuales

En 2025 se remitieron 2.212 millones de litros + 8,4% sobre 2024 En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023 En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022 En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021 En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020 En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019 En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018 En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017 En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016 En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Precio de la leche

El Inale informó también que el precio de la leche en tambo en junio de 2026 fue de $ 16,9 y US$ 0,42.

En junio descendieron los precios en pesos, dólares y por kilo de sólidos (-5%, -4% y -6%, respectivamente), comparados con el mismo mes de 2025.

Comparado con el mes anterior, empeoraron los precios por litro en pesos y en dólares (-1,7% y -2%), asociados al descenso del contenido de sólidos, pues el precio por kilo de sólidos se mantuvo (+0,1%).

Poder de compra de la leche

Con relación al poder de compra de la leche, junio 2026 se sitúa 5% debajo de valor del año anterior, por el aumento del índice de costo con menor aumento del precio.

Está 21% abajo de la base.

El poder de compra de junio 2026 empeoró 10,8% respecto al mismo mes de 2025 dado por un descenso de 5,0% en el índice de precio de la leche, acompañado por el aumento del índice de costo de la leche de 6,5%.

Si se compara con el mes anterior el poder de compra se mantuvo (-0,2%), como consecuencia del descenso de ambos índices cercano al 1%.

Es importante destacar, puntualizó el Inale, que la canasta de insumos y servicios considerada en el índice es fija y surgió de la encuesta 2019, por lo que no incluye ajustes de coyuntura relacionados a las cantidades, lo que sí se actualiza mensualmente son los precios.