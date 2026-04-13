Wanderers reclamará los puntos por los 12 jugadores que tuvo Racing en el final del partido, en un caso que tendrá en vilo el Torneo Apertura

Wanderers reclamará los tres puntos del partido que Racing le ganó por 2-1 en el Parque Viera este domingo y en el que los de Sayago jugaron con 12 futbolistas por un lapso de 26 segundos en el tiempo adicionado, luego del segundo tanto visitante.

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Así lo confirmó a Referí el presidente de los bohemios, Jorge “Chifle” Barrios , este lunes por la mañana.

“Vamos a pedir los 3 puntos”, señaló el titular de Wanderers.

El caso tendrá en vilo el desarrollo del Torneo Apertura, que tiene a los de Sayago en la punta.

TORNEO APERTURA El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas en el final del partido; mirá el video

TORNEO APERTURA Wanderers 1-2 Racing: de atrás y en la hora, el Cervecero ganó en el Viera con goles de Tomás Habib y Nicolás Sosa

Con el triunfo por la etapa 11, Racing se mantiene en la cima del Torneo Apertura y le saca cuatro unidades a Peñarol, que completa la fecha este lunes ante Liverpool en el Campeón del Siglo.

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Los delegados del equipo del Prado estaban preparando la carpeta con la que harán su reclamo, en la que incluirán imágenes de los hechos.

Embed Durante 26 segundos del partido disputado hoy, Racing, el puntero del campeonato, estuvo en la cancha con 12 jugadores. Y, como si fuera poco, el árbitro, Bruno Sacarelo, ¡amonestó al jugador equivocado! pic.twitter.com/yjuDumU8zw — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 13, 2026

En Wanderers entienden que lo ocurrido en Racing es "antirreglamentario" ya que por casi un minuto tuvieron 12 futbolistas en el campo de juego.

Tras el partido en el Parque Viera, Barrios fue al vestuario de los jueces, habló con el árbitro Bruno Sacarelo y constató que el hecho de la presencia de los 12 jugadores en Racing había quedado estampado en el formulario.

Una vez que se presente la denuncia, el caso será tratado por el Tribunal de Contiendas de la AUF.

Lo que pasó en el Parque Viera

Luego del tanto del 2-1 con el que Racing daba vuelta el marcador, cuando se jugaba el minuto 90+3, la academia mandó a la cancha dos cambios: José “Rulo” Varela, con el número 7, por Felipe Cairus (8) y Facundo González (29) por Sebastián Da Silva (33).

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

Así lo mostró la cuarta árbitra Anahí Fernández con el cartel electrónico indicador.

Pero el único que dejó la cancha de los dos que iban a ser sustituidos fue Cairus, mientras que Da Silva permaneció en el campo de juego.

González ingresó cuando el reloj del tiempo adicionado marcaba 03:36 y Varela en el 04:09.

El partido se reanudó a los 04:17 del agregado, con el saque del medio de Wanderers tras el gol recibido y con una pelota que fue con un pase largo a la defensa visitante, que aguantó la carga.

Luego, Varela se iba por la banda y el juez Bruno Sacarelo paró el partido al minuto 04:33, cuando le notificaron que había un jugador de más en los verdes.

Desde que ingresó González hasta que se percataron de que habían 12 jugadores en Racing, pasó casi un minuto. en tanto, desde que se reanudó el partido, hasta la detención, fueron 16 segundos.

Lo que dice la IFAB

La Regla 3 de la International Football Association Board (IFAB), "De los Jugadores", señala que "disputarán los partidos dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once jugadores, uno de los cuales será el guardameta".

En ese punto se basa Racing para hacer su reclamo de los tres puntos.

En tanto, el reglamento, en esa misma Regla 3 pero con respecto al procedimiento en los cambios de jugadores, indica:

"El suplente solamente podrá entrar al terreno de juego:

mientras el juego esté detenido;

por la línea central;

después de que el jugador al que deba reemplazar haya abandonado el terreno de juego;

tras recibir la señal del árbitro".

En ese ítem puede ampararse Racing al entender que hubo un error arbitral en el procedimiento aplicado por los jueces en la sustitución, debido a que se autorizó el ingreso antes de que saliera el jugador.

Wanderers al Colegio de Árbitros

Además del reclamo de los tres puntos del partido de este domingo, Wanderers también solicitará una reunión con el Colegio de Árbitros para manifestarles sus discrepancias con algunas situaciones.

Los bohemios entienden que en las últimas cuatro fechas han padecido errores arbitrales que lo perjudicaron.

El equipo del Prado tiene como su gran objetivo en esta temporada evitar el descenso a la Segunda división, tras quedar muy comprometido el año pasado.

Tabla del descenso: