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El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas en el final del partido; mirá el video

El triunfo del puntero Racing tuvo un curioso momento en el final del partido; mirá el video

13 de abril de 2026 8:21 hs
El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

El partido que Racing le ganó a Wanderers este domingo a la noche en el Parque Viera tuvo un curioso momento en el final, cuando los de Sayago, que recién estaban 2-1 arriba en el marcador, tuvieron 12 jugadores en cancha por algunos segundos.

Luego del tanto, cuando se jugaba el minuto 90+3, la academia mandó a la cancha dos cambios: José “Rulo” Varela, con el número 7, por Felipe Cairus (8) y Facundo González (29) por Sebastián Da Silva (33).

Así lo mostró la cuarta árbitra Anahí Fernández con el cartel electrónico indicador.

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos
El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

El insólito momento en el triunfo de Racing ante Wanderers: los de Sayago jugaron con 12 futbolistas durante 26 segundos

Pero el único que dejó la cancha de los dos que iban a ser sustituidos fue Cairus, mientras que Da Silva permaneció en el campo de juego.

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González ingresó cuando el reloj del tiempo adicionado marcaba 03:36 y Varela en el 04:09.

El partido se reanudó a los 04:17 del agregado, con el saque del medio de Wanderers y con una pelota que fue con un pase largo a la defensa visitante, que aguantó la carga.

Luego, Varela se iba por la banda y el juez Bruno Sacarelo paró el partido al minuto 04:33, cuando le notificaron que había un jugador de más en los verdes.

Desde que ingresó González hasta que se percataron de que habían 12 jugadores en Racing, pasó casi un minuto. en tanto, desde que se reanudó el partido, hasta la detención, fueron 16 segundos.

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“¿Qué pasó? No entiendo”, comentó Alejandro “Lali” Sonsol en su relato.

Mientras que Julio Ribas, comentarista, señaló: “Me parece que va en relación con los cambios. ¿12 jugadores? No lo puedo creer, para mí es un tema de 12 jugadores. Estoy seguro que fue sin querer. Si no fue sin querer, son unos fenómenos”.

Tras lo ocurrido, Sacarelo fue al banco de suplentes y le mostró la amarilla a Da Silva por no haber dejado el campo de juego en el momento del cambio.

Con el triunfo por la fecha 11, Racing se mantiene en la cima del Torneo Apertura y le saca cuatro puntos a Peñarol, que completa la fecha este lunes ante Liverpool en el Campeón del Siglo.

El error del juez con la amarilla

Sacarelo cometió un error porque la tarjeta debió ser para Facundo González, quien entró antes de que saliera su compañero Da Silva.

“Jamás me avisó”: lo que dijo Sebastián Da Silva

Tras el partido, Sebastián Da Silva contó lo que pasó en la última jugada del partido.

"Jamás me avisó Sacarelo y yo seguí jugando, no vi que levantara el cartel Anahí Fernández”, señaló.

“No sé por qué me amonestó todavía, porque yo el cartel no lo vi, me enteré que salía cuando vino a decirme", agregó el delantero.

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