Peñarol vs Liverpool por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Peñarol recibe este lunes a Liverpool en el partido con el que se cerrará la undécima fecha del Torneo Apertura en el que Racing ya se aseguró seguir como único líder.

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El partido comenzará a la hora 20.00.

El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo.

El cotejo se verá por todos los cables del país y por streaming en AntelTV y Disney+ .

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el resonante triunfo de Racing y a la espera del partido de Peñarol vs Liverpool

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Equipo arbitral para Peñarol vs Liverpool

Andrés Matonte será el árbitro central del partido con Horacio Ferreiro y Alberto Píriz de asistentes, Daniel Rodríguez de cuarto árbitro y Antonio García con Pablo Llarena en el VAR.

Entradas para Peñarol vs Liverpool

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Tribuna Cataldi: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 459 y generales $ 510. Socios gratis.

Tribuna Damiani: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 666 y generales $ 740. Socios gratis.

Tribuna Henderson: socios con tarjeta Master $ 945, socios sin tarjeta $ 1.050, generales con tarjeta $ 1.296 y generales $ 1.440.

Hinchas de Liverpool: Tribuna Guelfi, puerta A, a $ 790.