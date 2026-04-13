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Peñarol vs Liverpool por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Mirá todos los detalles para el trascendente partido entre Peñarol y Liverpool con el que se cerrará este lunes la undécima fecha del Torneo Apertura

13 de abril de 2026 5:00 hs
Leonardo Fernández y Kevin Amaro&nbsp;

Leonardo Fernández y Kevin Amaro 

FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

Peñarol recibe este lunes a Liverpool en el partido con el que se cerrará la undécima fecha del Torneo Apertura en el que Racing ya se aseguró seguir como único líder.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Liverpool?

El partido comenzará a la hora 20.00.

¿Dónde juegan Peñarol vs Liverpool?

El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo.

¿Por dónde ver Peñarol vs Liverpool?

El cotejo se verá por todos los cables del país y por streaming en AntelTV y Disney+.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el resonante triunfo de Racing y a la espera del partido de Peñarol vs Liverpool

Equipo arbitral para Peñarol vs Liverpool

Andrés Matonte será el árbitro central del partido con Horacio Ferreiro y Alberto Píriz de asistentes, Daniel Rodríguez de cuarto árbitro y Antonio García con Pablo Llarena en el VAR.

Entradas para Peñarol vs Liverpool

Se venden por Tickantel con los siguientes precios:

Tribuna Guelfi (puerta B): generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 180 y generales $ 200. Socios gratis.

Tribuna Cataldi: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 459 y generales $ 510. Socios gratis.

Tribuna Damiani: generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 666 y generales $ 740. Socios gratis.

Tribuna Henderson: socios con tarjeta Master $ 945, socios sin tarjeta $ 1.050, generales con tarjeta $ 1.296 y generales $ 1.440.

Hinchas de Liverpool: Tribuna Guelfi, puerta A, a $ 790.

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