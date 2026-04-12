El uruguayo Sergio "Toto" Núñez, ex Peñarol y ahora en Barcelona de Guayaquil, calentó la previa por Copa Libertadores: "Es Boca, tampoco es el Milan"

El exdelantero uruguayo de Peñarol, Liverpool, Danubio y Cerro Largo, entre otros, Sergio "Toto" Núñez calentó la previa de lo que será el parido de su nuevo club, Barcelona de Guayaquil, que visitará a Boca Juniors el martes 14 en La Bombonera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

El delantero habló previo al viaje hacia Buenos Aires de la trascendencia que tienen los xeneizes, pero también pidió que no se exagerara.

Núñez no ocultó la importancia de volver a jugar con Barcelona de Guayaquil y de vencer en la hora por la Liga Ecuatoriana a Leones del Norte por 2-1.

“ Lo importante es que el equipo ganó . Obvio que uno quiere jugar y busca la racha goleadora, pero toca esperar. Tengo la cabeza acá, me alimento bien y descanso bien, y seguramente en cualquier momento se me abrirá el arco”, dijo Núñez.

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La picante frase de Toto Núñez

Barcelona de Guayaquil viene de perder como local la semana pasada en el debut por Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil por 1-0, por lo que este martes en La Bombonera, buscará al menos un empate para empezar a sumar.

Toto Núñez, luego de hablar del triunfo por la Liga Ecuatoriana, se refirió al encuentro ante los xeneizes.

“Sabemos que es un partido difícil. Es Boca, tampoco es el Milan, y sabemos que podemos ganarlo, como lo hicimos en Argentina con Argentinos Juniors y en Brasil contra Botafogo", indicó el uruguayo.

“Yo jugué también de extremo y tengo ese potencial para explotarlo por la velocidad. Lo importante es que volví a jugar y capaz no son los minutos que uno quiere, pero estoy a disposición del técnico”, expresó.

El encuentro contra Boca Juniors se jugará este martes a la hora 21.