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Llamado laboral de OPP con sueldo de más de $ 100 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

El cargo ofrece una remuneración mensual de $ 102.573 nominales por una carga horaria de 40 horas semanales

20 de mayo de 2026 8:00 hs
Llamado laboral de OPP

Llamado laboral de OPP

Pexels (archivo)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para incorporar un consultor en estadística avanzada y ciencia de datos para trabajar en el Observatorio Territorio Uruguay (OTU), un área enfocada en la generación y análisis de información territorial para el diseño de políticas públicas.

El cargo ofrece una remuneración mensual de $ 102.573 nominales por una carga horaria de 40 horas semanales.

Según informó la OPP, el objetivo de la consultoría es “brindar asesoramiento técnico especializado en procesamiento, análisis avanzado y visualización de datos territoriales”, además de contribuir al desarrollo metodológico y tecnológico del Observatorio.

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Entre las tareas previstas se encuentran el procesamiento de información estadística proveniente de encuestas y censos, así como la elaboración de estimaciones e indicadores con medidas de precisión, como intervalos de confianza y coeficientes de variación.

Qué requisitos pide la OPP

Entre los requisitos excluyentes, los postulantes deberán contar con título universitario en estadística, ciencia de datos, matemática, economía, sociología u otras disciplinas afines, reconocido y habilitado para ejercer en Uruguay.

Además, se exige:

  • Al menos un año de experiencia en procesamiento y análisis de datos estadísticos.
  • Experiencia mínima de un año en manejo avanzado de R o Python.
  • Experiencia en diseño, uso o análisis de indicadores.

La OPP también valorará formación de posgrado vinculada al área, cursos en análisis espacial y sistemas de información geográfica (GIS), así como experiencia en trabajo con organismos públicos, georreferenciación de datos y procesamiento de bases del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los aspectos no excluyentes, se tendrá en cuenta la experiencia en desarrollo de productos interactivos y automatizados mediante herramientas como Quarto o Shiny.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su currículum junto con la documentación que acredite los requisitos excluyentes al correo electrónico: [email protected]. En el asunto del mail deberá indicarse: “Ref. CONSULTOR/A EN ESTADÍSTICA AVANZADA Y CIENCIA DE DATOS”.

Quienes quieran acceder a más detalles, pueden consultar las bases del llamado en este enlace. El plazo para postularse vence el próximo 31 de mayo inclusive.

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