Mario Lubetkin: "No resiste más" la relación diplomática con Venezuela, un "status extraño" para el que se precisa "un mecanismo consular"

También mantiene que no hablará de "genocidio" en Gaza en tanto no lo planteé en esos términos las Naciones Unidas, sostiene que "fue estupenda" la Presidencia Pro Témpore de la Argentina de Javier Milei en el Mercosur y se entusiasma con el segundo semestre de 2026, cuando el gobierno de Yamandú Orsi ostente la presidencia tanto del bloque como de la Celac.

¿Qué se sabe de Buglione? ¿En qué están? No tenemos demasiada información. Sabemos que la señora de Buglione está en contacto tanto con nosotros como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos pusimos a su disposición para ver qué posibilidades teníamos de respaldarla a ella. Finalmente es un uruguayo detenido en otro país. Tenemos la dificultad de no tener un mecanismo consular con Venezuela. Hace dos semanas tenemos un uruguayo fallecido en Caracas y no lo podemos sacar. Eso no resiste más ni de nuestro lado ni de los venezolanos. Cuántos casos más habrá de situaciones de los miles de venezolanos que hay acá.

¿En qué está la embajada allá?

Tenemos las embajadas cerradas, no rompimos relaciones diplomáticas... es un status extraño. Estamos buscando un camino que nos permita afrontar los temas consulares entendiendo que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición del no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones.

Mario Lubetkin Foto: Leonardo Carreño

¿Uruguay puede tomar la iniciativa para designar allí un representante o un embajador?

No, embajador no. Estamos buscando un mecanismo consular que no signifique cambiar la posición del no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Del punto de vista de la práctica diplomática, existen mecanismos para afrontar los temas ciudadanos sin tener necesariamente un embajador. Embajador es reconocimiento. Tenemos a nuestra embajadora aquí y ahora la vamos a mandar a otra (Perú). Una prioridad en este período tiene que ser esa.

En el caso de Buglione, ¿Uruguay puede tener algún mecanismo de presión o iniciativa para facilitar el contacto?

Tenemos relación con el gobierno venezolano, con las actuales autoridades de Venezuela y con la oposición. En nuestras posibilidades estamos para ejercer todos los mecanismos de acción diplomática que podamos. Pero hay que entender que muchas veces hay que hacerlo sin decirlo.

Uruguay tendrá mayor protagonismo en la Celac y asumirá la presidencia el año que viene en abril. Es un bloque que justamente va a compartir con Venezuela.

Va a compartir con los 33 países de América Latina y el Caribe. Todos.

Pero es un lugar al que, por ejemplo, asistió a la última cumbre a través de un video Nicolás Maduro en calidad de jefe de Estado. ¿Cómo se va a parar Uruguay ante eso?

Es que el problema de fondo del Celac es: o nosotros ponemos algún instrumento por encima de todos los problemas de la región para que nos facilite el diálogo, o no va a tener ninguna razón de existir. Es un continente extraordinario pero al mismo tiempo está lleno de problemas y constantes enfrentamientos. La Celac tiene razón para eso, allí están dialogando gobiernos de derecha, izquierda, centro, que tienen relaciones y que no. Si no lo tenemos, ¿cómo hacemos? Ese es uno de los desafíos de la presidencia, hoy no tiene respuesta.

¿Qué va a hacer Uruguay cuando tenga que admitir a Nicolás Maduro como un participante en una mesa que comparte con otros 32 jefes de Estado?

En verdad hay tantas preguntas, como quién tiene que ser Celac. Detrás vienen quiénes. Tiene que ser un mecanismo de diálogo, afrontar temas concretos –de desarrollo energético, socioeconómico–. Pero si vamos al debate político, con esta América latina y caribeña, los espacios son casi inexistentes.

¿Darle ese espacio a Venezuela no es reconocerle por la vía de los hechos la legitimidad de jefe de Estado a Maduro?

Es lo mismo que otros países plantean en relación a Nicaragua que rompió relaciones. Tenemos dos plataformas: una en la que finalmente hay una instancia de diálogo de todo –porque se quiera o no, no reconocemos el resultado, ¿pero quiénes son las autoridades que manejan los límites, el Banco Central, las Fuerzas Armadas? No podemos desconocer eso en un país como Venezuela, lo que no hacemos es reconocer el resultado electoral, porque consideramos que no fue transparente y no estuvieron las actas. Pueden haber otros países, y ese es uno de los grande desafíos que tenemos.

¿Está pensando abrir algún tipo de secretaría técnica de la Celac en Uruguay?

No creo que haya condiciones para que Celac acepte una cosa de ese tipo. Otra cosa es trabajar para que en la presidencia nuestra haya estructuras de apoyo y podamos apoyar en mecanismos de consultoría como la CAF, la Aladi, la FAO, el Cefir, la Olade con la energía. Hoy tenemos 28 organismos en la región, pero creo que la mayoría están bastante golpeados y buscando un futuro y un destino. Uno de los desafíos es interconectar lo que existe desde el punto de vista técnico con esa comunidad. Están todos los enfrentamientos, pero no se ha ido nadie. A pesar de que hubo tres países de diferente color político como Nicaragua, Argentina y Paraguay que no aprobaron aquel documento, después nos reunimos en China y ahí se aprobó uno con cláusulas abajo con partes en las que algunos países no se sentían representados. No podemos tener organismos de este tipo donde depende si los gobiernos van a la derecha o la izquierda, vive o muere.

Un camino donde la unanimidad tal vez no sea el camino para emitir declaraciones.

Y la reflexión de si tenemos que seguir haciendo declaraciones. No sé. Tenemos que lograr que la Celac sirva.

Brasil va a asumir la Presidencia Pro Témpore del Mercosur en julio. ¿Cómo lo ve Uruguay? ¿Cree que eso le abre más puertas que hoy en día?

Diría que hay que destacar la presidencia argentina, que ha sido estupenda. Las dos reuniones de cancilleres que hubo, nos colocamos todos detrás del principal objetivo: abrir mercados, cerrar el acuerdo con la Unión-Europea y al menos llegar al acuerdo con EFTA. Se habla de los Emiratos Árabes, pero no creo que se llegue a diciembre. Pero hablamos de 27 o 31 países. Y el Mercosur se concentró en generar la mayor comodidad a cada país en función de sus estrategias y por eso la discusión aún no cerrada sobre la flexibilidad de hasta 50 ítems (excepciones al Arancel Externo Común). Eso para nosotros la verdad que era una señal a otros países para que se sientan cómodos. El gran tema es que se abran mercados para nosotros. Y si se firma durante la presidencia brasilera, Uruguay va a estar en una situación en que tendrá 27 o 31 países para colocar productos a partir del 2026. La discusión no va a ser busquemos mercados, sino qué colocamos. En la visita que tuve a Bruselas señalaron que (la traducción del acuerdo) va a estar para agosto y que en setiembre estarían mandando al Europarlamento y al Consejo. Entre octubre y noviembre se va a haber procesado la doble votación. El momento es ahora. No excluyo que el presidente Orsi antes de la firma pueda visitar Bruselas.

Antes de asumir Orsi, una delegación de gobierno de China lo invitó a visitarlos una vez que sea presidente. ¿Cuándo va a pasar eso?

El presidente Orsi, que fue especialmente invitado para la reunión del Celac (en China) y que no fue para las elecciones parlamentarias, confirmó su intención de viajar. Deseamos que sea en el primer año, antes de marzo del año próximo. Pero hay que coordinar las dos agendas.

¿Y está planteada una visita del presidente a India?

Sí, pero ahí tiene que madurar mucho más la situación. Tenemos el escenario que todavía no está confirmado de que en el mes de junio se hace la cumbre del BRICS en Río de Janeiro, y allí van a venir todos, seguro el primer ministro (Narendra) Modi, y el primer ministro de Vietnam, y el presidente de Sudáfrica.

¿Ya tienen alguna bilateral confirmada?

No, estamos trabajándolas, pero las vamos a tener, y si es así naturalmente que el presidente Orsi tiene que ir. Los tenemos a todos, todos juntos, y acá cerquita. Tenemos que aprovechar las oportunidades. De eso hablábamos con el sur global para jugar fuerte. No hay ninguna visión ideológica ahí.

¿Cómo es su relación con el Frente Amplio?

Creo que buena. La Comisión Internacional (Carifa) me recibió después de que asumí, he visto varias veces al presidente del Frente Amplio.

¿Está afiliado?

Sí, pago una cuota. Lo hice cuando volví a Uruguay. Y pienso ir algún día a un comité de base si me invitan para poder hablar. No es solamente con los medios. También escuchar.

En un momento se habló de tener un interlocutor, alguien de Cancillería que haga de nexo con el Frente Amplio.

Creo que tenemos que seguir mejorando. La Carifa nombró nuevo presidente (Fernando Gambera) y ya me reuní dos veces, con el presidente anterior (Pablo Álvarez) me reuní varias veces. Hay una relación muy fluida. Es verdad que hay algunos legisladores que no me conocen y quizás no tengan mi número celular. Es lo que me gustaría para evitar los diálogos por los medios. Esta es una oficina de puertas abiertas.

Han tenido diferencias con el Frente Amplio por la situación en Gaza. ¿Cuál es la inconveniencia de explicitar que hay un "genocidio"?

Porque no está planteado en Naciones Unidas. Tan simple como eso. No es parte del lenguaje de Naciones Unidas.

Pero hay altos jerarcas de Naciones Unidas que usan ese término.

Altos jerarcas de Naciones Unidas no es parte del lenguaje de ONU.

Lula habló de "genocidio" y dijo: "Lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es un ejército matando mujeres y niños".

Totalmente respaldando a Lula en el sentido de que tenemos una relación muy buena. Dicen que somos poleas de transmisión, si decimos lo contrario... Lula es una referencia total para América Latina y su relación con el presidente Orsi es extraordinaria. Ahora, somos soberanos. Pensamos con nuestras cabecitas. A veces hay acuerdos, a veces desacuerdos. Está perfecto que la fuerza política escriba eso: es la fuerza política del gobierno, que representa el 50% de la ciudadanía. ¿Y el otro 50%? ¿El gobierno representa a qué?

Naciones Unidas es la referencia histórica del Uruguay. Yo he dicho que la política exterior uruguaya va a seguir la tradición de Sanguinetti, Batlle, Lacalle Herrera, Tabaré Vázquez y Mujica. Y de eso no nos vamos a mover.

¿Qué cambió entre la interpelación de agosto de 2022 –cuando el FA pidió la censura de las cúpulas de Cancillería e Interior, y declaró que "no pueden pasar desapercibidos" los contactos entre Ache y Maciel, ni "la reunión mantenida" con Alejandro Balbi en el proceso de la expedición del pasaporte– con ahora? ¿No sigue hoy el FA en el gobierno haciendo la misma evaluación del accionar de Ache?

A ver, 2022 no estuve. Naturalmente, con el aval del presidente de la República. ¿Qué pasó? Hubo una investigación judicial.

Pero esto era político, no jurídico.

Y bueno, nos movemos sobre ciertos parámetros, no podemos estar sobre todos los parámetros. Nos movemos sobre la idoneidad de la persona, ninguna mancha judicial de ningún tipo. Esos parámetros los cumple. Y estoy convencido que si de 28 representantes estamos enviando dos vicepresidentes, un prosecretario, un ministro de Relaciones Exteriores, un viceministro, hay que entender que para la comunidad internacional es muy fuerte lo que estamos haciendo. Si después tal o cual embajador no está a la altura, por supuesto los traeremos inmediatamente.

Hubo medios que apuntaron que Ache va a Portugal, un destino que deseaba el excanciller Francisco Bustillo.

¿Puedo no responder a eso? Me parece que es muy bajito.

En el FA hay varios planteos respecto a la posición uruguaya sobre el conflicto en Ucrania. Un ejemplo concreto: Ismael Blanco, dirigente del Nuevo Espacio, habló de "la guerra que OTAN le plantea a Rusia en Ucrania". ¿Cómo lo ve Uruguay? ¿Mantiene la línea del gobierno anterior?

Mantenemos nuestra línea: fue una invasión. Punto. Nos movemos a la luz de la tradición de la política exterior uruguaya. Fue un país que entró en otro país. No tomo como referencia a un señor, porque acá hay muchos señores y señoras que hablan de mucha cosa.

El gobierno anterior le había transmitido a Ucrania en 2023 su disposición a apoyar un planteo para crear un tribunal que juzgue a Rusia, informó Búsqueda. Ahora la Unión Europea lo aprobó en mayo. ¿Cómo lo ve Uruguay?

Yo hice algo que no sé si hizo otro: me reuní con el canciller de Ucrania en Roma. Hablamos de todos los temas, una hora de conversación. Fue una reunión muy franca, nos hicieron una larga explicación de la situación que es complicadísima. Nos pidieron apoyarlos con los 20 mil niños (desaparecidos). Les dijimos que sí, que nos manden la documentación. Todavía no la hemos recibido, pero cuando se habla de niños la piel se nos mueve porque es nuestra propia historia. Nos propuso que participáramos en la conferencia de reconstrucción de las zonas afectadas en Ucrania que se va a hacer en Roma, y ya nos llegó la invitación. Y vamos a ir en julio.

Una fiscal argentina abrió una investigación preliminar por la planta de hidrógeno verde en Paysandú y el gobernador de Entre Ríos le pidió a Uruguay cambiar la ubicación. ¿Hay margen para hacer lugar a ese planteo?

Sí, claro, se está trabajando en eso. No hay una posición estática para nada ni en Ambiente ni en Industria. Se está evaluando, todavía no se tomó ninguna decisión. Y la verdad me cuesta entender lo de la fiscal, pero la justicia es la justicia.

¿Por qué?

Porque cuando hablamos con el gobernador de Entre Ríos, y él habló con la sociedad civil, los mensajes nuestros están claros. Tenemos una posición de ayudar, definir, y no generar ningún mecanismo de tensión defendiendo nuestra soberanía.

El gobierno de Milei anunció que a partir de julio Argentina exigirá seguro de salud a los viajeros. ¿Cómo lo ve Uruguay?

Poner barreras no es bueno para el flujo del turismo, es un principio. Lo otro, lo tengo que evaluar. Lo voy a hablar con la ministra de Salud, pero no lo he afrontado hasta ahora.

¿En qué están las negociaciones con Estados Unidos para que se deje de exigir visa a los viajeros?

Es un proceso de análisis por parte de las autoridades de Estados Unidos. Es una política de porcentaje de nivel de rechazos... son aspectos técnicos que tienen que ver con proyecciones anuales y que no me queda claro si estamos en los números para este año, para el próximo... son parámetros que ellos establecen con países que se les puede liberar. No está en nuestras manos.