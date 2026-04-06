¿Rabdomiólisis o deshidratación? Minnesota United informó qué padeció James Rodríguez en el amistoso de Colombia ante Francia

Minnesota United de la MLS negó este lunes que el volante colombiano James Rodríguez padezca una enfermedad grave e informó que el jugador retornó hoy a los entrenamientos tras varios días de baja por una deshidratación severa.

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El capitán de la selección colombiana, de 34 años, estuvo hospitalizado tres días por una desecación sufrida durante y después del amistoso que los cafeteros perdieron 3-1 contra Francia el domingo 29 de marzo en Landover, en las afueras de Washington.

Luego de que ingresara al hospital el martes pasado, medios estadounidenses aseguraron que el zurdo de 34 años padecía rabdomiólisis, una descomposición grave del tejido muscular que en casos extremos puede ocasionar la muerte.

"El club y nuestro equipo médico pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido ninguna evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", indicó el equipo de la MLS en un comunicado.

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El colombiano recibió el alta médica la semana pasada en una fecha no especificada. Regresó a los entrenamientos de su club este lunes y participó en una sesión supervisada.

"Su reincorporación completa a los entrenamientos con el equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada íntegramente por su evolución clínica", agregó.

La federación colombiana informó el jueves de la hospitalización de su referente.

Fuentes de la entidad señalaron al diario El Tiempo de Bogotá que la deshidratación del exfutbolista de Real Madrid fue producto de una "virosis estomacal".

La forma física de James es una de las grandes preocupaciones de Colombia de cara al Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

El mediocampista ha jugado apenas 39 minutos este año con Minnesota, a donde llegó en febrero, debido a diversos problemas físicos.