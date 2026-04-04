Se encienden las alarmas en Uruguay: Ronald Araujo salió lesionado en el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, a dos meses del Mundial 2026

El uruguayo Ronald Araujo salió lesionado en el primer tiempo del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por LaLiga de España , que terminó con victoria del blaugrana por 2-1 , y enciende las alarmas de la selección uruguaya a dos meses del comienzo del Mundial 2026 .

Cerca de los 40 minutos de juego en el Estadio Metropolitano de Madrid, el defensor (que hoy comenzó como lateral derecho ) realizó un movimiento antinatural al intentar cortar un ataque del local y se tiró al suelo pidiendo el cambio .

Su salida se demoró , y el uruguayo no llegó al retroceso junto a la línea defensiva cuando Giuliano Simeone puso el 1-0 para el colchonero , en el que José María Giménez ingresó al minuto 60.

Tras el gol del Atlético, Araujo se retiró del campo de juego caminando para ser sustituido por Marc Bernal . Un trabajador de la sanidad de Barcelona le arrimó una bolsa con frío , que se colocó en la pierna izquierda.

El uno por uno de Uruguay ante Argelia: el desborde y la solidaridad de Maximiliano Araújo, y la clase de Federico Valverde, muy solo, en un equipo sin matices ofensivos

"El día que Ronald Araujo tocó fondo", informan en España y el futbolista de la selección uruguaya y Barcelona lo explicó; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2040515155822309863?s=20&partner=&hide_thread=false Cambio en el Barça | 39’

↑ Bernal

↓ Araujo#AtletiBarça pic.twitter.com/helOEFNJWK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2026

Son malas noticias tanto para el Barcelona como para la selección uruguaya. Para el club catalán significa la posible pérdida de un jugador que había recuperado de a poco su ritmo tras su mes fuera de las canchas por su situación de salud mental, en medio de la recta final de una temporada con LaLiga y la Champions League en juego. A ello se suma que Bernal, quien reemplazó a Araujo, salió lesionado a los 15 del segundo tiempo.

Para Uruguay, en tanto, es una alerta a dos meses del comienzo del Mundial 2026. El historial de lesiones del zaguero es amplio, y ya se perdió el Mundial de Qatar 2022 tras lesionarse a pocos meses del torneo en un amistoso entre la celeste e Irán.

El riverense viene de jugar 135 minutos en los dos amistosos que tuvo la selección en la fecha FIFA. Disputó los 90 minutos contra Inglaterra en Wembley y estuvo presente en los primeros 45 del partido contra Argelia.

Lleva 30 partidos jugados en la actual temporada con el Barcelona, con cuatro goles anotados. Disputó un total de 1.356 minutos, lo que da un promedio de 45 minutos por encuentro.

Pocos minutos después del gol de Simeone y la salida de Araujo, Marcus Rashford empató el partido para el Barcelona, que sobre el final del partido lo dio vuelta con un gol de rebote del polaco Robert Lewandowski, tras una gran jugada de Joao Cancelo.

Con esta victoria, el Barcelona alcanzó los 76 puntos que lo tienen en la punta de LaLiga, siete puntos por delante del Real Madrid, que perdió ante el Mallorca horas atrás. El Atleti, en tanto, está cuarto con 57 unidades.