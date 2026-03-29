Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

"El día que Ronald Araujo tocó fondo", informan en España y el futbolista de la selección uruguaya y Barcelona lo explicó; mirá el video

Capitán en el club catalán y también en la celeste, el zaguero habló con Jorge Valdano, el campeón del mundo con Argentina en México 86

29 de marzo de 2026 11:39 hs

Ronald Araujo volvió a jugar como titular en la selección uruguaya que el pasado viernes igualó 1-1 ante Inglaterra en Wembley por la fecha FIFA de marzo.

Araujo brindó una entrevista en los últimos días en el programa "Universo Valdano", que dio a conocer el diario deportivo español Marca.

Lo que dijo Ronald Araujo

Ronald Araujo habló en el citado programa y el diario Marca tituló: "El día que Araujo tocó fondo: 'Hablé con mi mujer y le dije: 'Es evidente que algo me pasa, necesito ayuda'".

En la entrevista, el riverense, quien estuvo más de un mes alejado de las canchas por problemas de salud mental, recordo cómo vivió esa etapa.

"Sabía que había algo que no estaba bien, que no funcionaba, porque uno se va sintiendo un poco más deprimido y después futbolísticamente uno no se siente como realmente sabe lo que puede hacer, lo que puede dar como jugador. Entonces, la cosa ahí no funciona", comenzó diciendo Araujo.

Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra

Y prosiguió: "También llegás a casa con todo el estrés, en casa no soy el mismo, una persona, al menos como era yo en casa, que soy muy familiar, muy de mostrar cariño a mi mujer, a mis hijas, pero había como perdido un poquito de eso, una barrera y sabía que algo no estaba bien, pero uno por inercia intenta seguir, también quizás por cultura. Por ejemplo, nosotros somos gente del campo y ahí es difícil demostrar mucho los sentimientos y te cuesta, hay esas barreras de decir, 'hay algo que está pasando, necesito trabajarlo, necesito levantar la mano y pedir ayuda'".

Finalmente, Ronald Araujo decidió parar un tiempo, descansar, cuidarse y volver al campo con más fuerza.

Ronald Araujo de Barcelona celebra su gol ante Rayo Vallecano por LaLiga de España

"Me costó muchísimo reconocer que necesitaba trabajarlo, que necesitaba buscar ayuda de algún profesional y uno sigue, uno sigue, sigue, sigue, pero hay un momento que dije: 'Ya está'. Fue el momento de la acción con Chelsea, que no fue esa acción específicamente, era un cúmulo de cosas, pero ese fue el momento... Es evidente que tirarse ahí después de tener una amarilla era una locura y entonces dije: 'Algo me está pasando'. Yo llegué al vestuario enseguida y dije: 'No, no, acá tengo que pedir ayuda'. Hablé con mi mujer primeramente y le dije: 'Mirá, es evidente que algo me está pasando, yo necesito pedir ayuda'".

"No han sido fáciles estos últimos tiempos, pero he aprendido muchísimo.He crecido en madurez, había cosas que necesitaba aprender", indicó.

