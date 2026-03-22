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Mirá el gol de Ronald Araujo para el triunfo de Barcelona y la punta de LaLiga de España, con la presencia de Andrés Iniesta en las tribunas

El uruguayo jugó una vez más como lateral derecho durante los 90 minutos en el conjunto catalán

22 de marzo de 2026 13:04 hs

Ronald Araujo fue el autor del único gol de Barcelona que este domingo derrotó 1-0 a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España y de esa manera, mantienen la punta del certamen.

Araujo disputó todo el partido jugando como lateral derecho y se transformó en una de las grandes figuras de la cancha, junto al arquero Joan García.

Barcelona terminó sufriendo como local, pero se llevó tres puntos de oro ante el rival que contó con el Pacha Espino, quien ingresó para jugar el segundo tiempo.

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El gol de Araujo y la punta

El gol de Ronald Araujo fue el cuarto del uruguayo para Barcelona en esta edición de LaLiga de España.

El mismo llegó a los 23 minutos tras un córner que llegó desde la izquierda.

Araujo se paró en el segundo palo y no pudieron con su cabezazo para el 1-0 y el triunfo final.

Mientras tanto, en la tribuna, vio el partido Andrés Iniesta, gloria del club y de España, que con un gol suyo en la final contra Holanda, ganó su único Mundial en Sudáfrica 2010.

Luego de este partido, Ronald Araujo viajó a Londres para sumarse al grupo de la selección uruguaya que jugará ante Inglaterra el viernes y el martes 31 ante Argelia en Italia, y será uno más de los que ya están en Londres.

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