Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  14°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALÍA

Justicia anuló el sumario al fiscal Raúl Iglesias por su actuación en la causa violación del Cordón y por archivo de decenas de casos

En 2022 el entonces fiscal de Delitos Sexuales fue sancionado con separación del cargo y retención del 50% del sueldo

31 de octubre 2025 - 17:23hs
Fiscal Raúl Iglesias&nbsp;

Fiscal Raúl Iglesias 

Foto: Facebook

El Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA) resolvió anular el sumario que la Fiscalía General de la Nación le impuso en junio de 2022 al entonces fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias.

En ese momento, el entonces fiscal de Corte subrogante Juan Gómez sancionó con separación del cargo y retención del 50% del sueldo a Iglesias por dos faltas, una muy grave y otra grave.

La infracción muy grave se remonta al caso de la denominada "violación del Cordón", cuando una mujer de 30 años denunció que había sido abusada sexualmente por cuatro hombres (tres mayores y un menor). El caso generó conmoción en la sociedad y los hombres mayores de edad fueron enviados a prisión preventiva. Sin embargo, luego fueron sobreseídos.

Más noticias
acusacion a penades: quienes son los 54 testigos que propuso la fiscalia para el juicio y sobre que declarara cada uno
INDAGATORIA PENAL

Acusación a Penadés: quiénes son los 54 testigos que propuso la fiscalía para el juicio y sobre qué declarará cada uno

Alejandro Sánchez y Jorge Díaz presentaron la denuncia contra Cardama en Fiscalía 
JUSTICIA

El gobierno presentó la denuncia contra Cardama en Fiscalía

La falta de Iglesias fue haber anunciado en la prensa que sustituiría la medida cautelar sobre los imputados de prisión preventiva por reclusión domiciliaria sin antes haberlo notificado a la víctima y su defensa.

En este punto el TCA "entendió que la sanción impuesta por Fiscalía es legítima respaldando en todo la actuación del organismo", detalló la Fiscalía en un comunicado publicado este viernes.

El segundo hecho que se le cuestionó a Iglesias en 2022 fue el archivo de cientos de casos apenas asumió la fiscalía de Delitos Sexuales. Desde la Fiscalía General de la Nación se entendía que no había tenido el tiempo necesario para analizar cada causa y utilizaron como ejemplo que había estado pocos minutos dentro del sistema para ver cada caso.

En este caso el TCA no admitió la sanción.

Según el fallo, al que accedió Montevideo Portal, el TCA concluyó que el tiempo transcurrido "entre el ingreso en el sistema informático y el archivo no determina el tiempo de trabajo, puesto que el fiscal puede ingresar, bajar la información necesaria y seguir trabajando fuera del sistema".

Ante esto, el TCA amparó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Iglesias.

"En los próximos días la Fiscalía emitirá una resolución adecuando el monto definitivo de la sanción dispuesta", adelantó Fiscalía.

Temas:

Raúl Iglesias fiscalía sumario

Seguí leyendo

Las más leídas

Ministerio de Turismo
OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Más de 7.000 empresas cerraron en Uruguay en el segundo trimestre de 2025: las causas y desafíos detrás de la cifra
NEWSLETTER

Más de 7.000 empresas cerraron en Uruguay en el segundo trimestre de 2025: las causas y desafíos detrás de la cifra

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE
SALUD

Directorio de ASSE rescindió el convenio con el Círculo Católico firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani

Carolina Ache y Francisco Bustillo. Archivo
CASO MARSET

Caso Marset: Bustillo habló por primera vez tras renunciar y dijo que Jorge Díaz "arrastró" a Ache a una operación política

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos