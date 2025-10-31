Justicia anuló el sumario al fiscal Raúl Iglesias por su actuación en la causa violación del Cordón y por archivo de decenas de casos

El Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA) resolvió anular el sumario que la Fiscalía General de la Nación le impuso en junio de 2022 al entonces fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias.

En ese momento, el entonces fiscal de Corte subrogante Juan Gómez sancionó con separación del cargo y retención del 50% del sueldo a Iglesias por dos faltas, una muy grave y otra grave.

La infracción muy grave se remonta al caso de la denominada "violación del Cordón" , cuando una mujer de 30 años denunció que había sido abusada sexualmente por cuatro hombres (tres mayores y un menor). El caso generó conmoción en la sociedad y los hombres mayores de edad fueron enviados a prisión preventiva. Sin embargo, luego fueron sobreseídos.

INDAGATORIA PENAL Acusación a Penadés: quiénes son los 54 testigos que propuso la fiscalía para el juicio y sobre qué declarará cada uno

La falta de Iglesias fue haber anunciado en la prensa que sustituiría la medida cautelar sobre los imputados de prisión preventiva por reclusión domiciliaria sin antes haberlo notificado a la víctima y su defensa.

En este punto el TCA "entendió que la sanción impuesta por Fiscalía es legítima respaldando en todo la actuación del organismo", detalló la Fiscalía en un comunicado publicado este viernes.

El segundo hecho que se le cuestionó a Iglesias en 2022 fue el archivo de cientos de casos apenas asumió la fiscalía de Delitos Sexuales. Desde la Fiscalía General de la Nación se entendía que no había tenido el tiempo necesario para analizar cada causa y utilizaron como ejemplo que había estado pocos minutos dentro del sistema para ver cada caso.

En este caso el TCA no admitió la sanción.

Según el fallo, al que accedió Montevideo Portal, el TCA concluyó que el tiempo transcurrido "entre el ingreso en el sistema informático y el archivo no determina el tiempo de trabajo, puesto que el fiscal puede ingresar, bajar la información necesaria y seguir trabajando fuera del sistema".

Ante esto, el TCA amparó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Iglesias.

"En los próximos días la Fiscalía emitirá una resolución adecuando el monto definitivo de la sanción dispuesta", adelantó Fiscalía.