Senadores blancos y colorados proponen incluir en el Presupuesto protección especial para fiscales

Los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado presentaron un aditivo en la Ley del Presupuesto para que la fiscal de Corte y los fiscales de Estupefacientes puedan acceder a "beneficios de protección de testigos" y a la adquisición de "viviendas adecuadas y seguras" .

Concretamente, la oposición busca que estos fiscales estén comprendidos por el artículo 51 de la Ley 18.362 , el cual explica que "el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos quedará incluido en el beneficio de protección de testigos ".

Además, busca que estos fiscales también estén comprendidos por el artículo 5.º del Decreto N.º 305/009 . Esta reglamentación faculta a distintos organismos del Estado "con el fin de otorgar créditos para la adquisición inmediata de viviendas adecuadas y seguras para el personal y su núcleo familiar destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos , en aquellos casos en que por razones fundadas de seguridad, esté justificada la necesidad de cambio de domicilio".

El senador colorado Pedro Bordaberry informó del aditivo en sus redes sociales y la vez anunció que la oposición solicitó que "se apruebe el Presupuesto solicitado por la Fiscalía" .

Desde la bancada del @PartidoColorado y el @PNACIONAL presentamos este aditivo a la ley de presupuesto para otorgar a la Fiscal de Corte y Fiscales de Estupefacientes los beneficios que poseen otros funcionarios: Artículo — (Inclusión de la Fiscalía General de la Nación y los…

"Se trata de un aumento de 16 millones de dólares, medido y justificado dada la enorme tarea y el riesgo que enfrentan; el Presupuesto nacional son 23 mil millones millones (...) estamos seguros que todos los partidos acompañaran la propuesta", escribió Bordaberry.

El anuncio del legislador se da luego de que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, concurriera a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En esa reunión la fiscal volvió a insistir con la necesidad de dotar de mayores recursos a la institución y recordó el atentado que sufrió en su casa de Brazo Oriental.

"¡Miren lo que está pasando en Río de Janeiro! Yo tengo contacto con los colegas de Brasil. ¡Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado! ¡Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros! Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!", contó Ferrero en la comisión.

Tras la explicación de Ferrero, senadores de la oposición cuestionaron que solo 0,06% del Presupuesto está destinado a la Fiscalía General de la Nación. Blancos y colorados suman 14 legisladores en la cámara alta, mientras el Frente Amplio tiene la mayoría con 16.