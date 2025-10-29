La camiseta de Luis Suárez está entre las más vendidas de la temporada 2025 de la MLS de Estados Unidos

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos presentó en las últimas horas el ranking de las camisetas más vendidas para la temporada regular 2025, con superestrellas mundiales encabezando la lista junto a veteranos de la liga. Lionel Messi, de Inter Miami, lideró las ventas por segunda temporada consecutiva, en tanto que Luis Suárez se ubica al lado del podio, según informó la histórica revista estadounidense Sport Illustrated.
Si bien el ocho veces ganador del Balón de Oro probablemente habría encabezado la lista de todos modos, sus 29 goles para ganar la Bota de Oro de la MLS sin duda impulsaron las ventas.
Luis Suárez es top mundial
Más allá de lo que significa Lionel Messi en Inter Miami y en el fútbol mundial, el jugador que le sigue podría haberlo superado si hubiera estado presente toda la temporada. Heung-min Son, el surcoreano del Los Angeles FC, escaló rápidamente posiciones en la clasificación y terminó la temporada con la segunda camiseta más vendida, a pesar de haberse unido al equipo apenas en agosto.
En las 72 horas posteriores a su fichaje, la superestrella surcoreana fue el futbolista con mayores ventas en Fanatics Network, plataforma que incluye las ventas de camisetas de las principales ligas deportivas de Norteamérica.
Actualmente ocupa el segundo lugar histórico en ventas de productos de consumo de la MLS, solo por detrás de Messi.
Por su parte, la estrella de San Diego FC, el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, se ubicó tercero tras contribuir a que San Diego lograra la mejor temporada de un equipo de expansión de la MLS.
Mientras tanto, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, del Miami Miami, se ubicaron junto a Messi en el top 10, en cuarto y sexto lugar respectivamente.
Esta es la lista de las 10 camisetas más vendidas en esta temporada 2025 de la MLS:
- 1) Lionel Messi (Inter Miami)
- 2) Son Heung-Min (LAFC)
- 3) Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC)
- 4) Luis Suárez (Inter Miami)
- 5) Miguel Almirón (Atlanta United)
- 6) Jordan Morris (Seattle Sounders)
- 7) Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- 8) Darlington Nagbe (Columbus Crew)
- 9) Wilfried Zaha (Charlotte FC)
- 10) Marco Reus (LA Galaxy)