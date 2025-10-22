Dólar
El agradecimiento de Luis Suárez a Nacional por el regalo que le envió por sus 600 goles

El goleador uruguayo había llegado a esa cifra de tantos hace un par de semanas atrás

22 de octubre 2025 - 19:07hs
Luis Suárez en Inter Miami

Luis Suárez en Inter Miami 

Foto: AFP

Luis Suárez mostró en sus redes el regalo que le enviaron desde Nacional por lo que fue la conquista personal de los 600 goles en su carrera, una cifra a la que no acceden muchos futbolistas alrededor del mundo y el uruguayo lo logró.

Fue en la goleada de su club, Inter Miami, por 4-0 sobre Atlanta United por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Suárez mostró el regalo de Nacional

Luis Suárez mostró este miércoles el regalo que le envió Nacional, que consistió en una camiseta del club con el número 600.

"Gracias, Nacional", escribió el uruguayo en sus redes.

Como informó Referí este lunes, Luis Suárez ya había agradecido en un video que fue emitido en el Gran Parque Central previo al partido entre los tricolores y Miramar Misiones.

Agradecerle al Club Nacional de Football por haberme mandado este gran detalle de la camiseta por haber llegado a mis 600 goles”, señaló Suárez en su video.

Además, destacó sus tantos en los tricolores, club al que regresó en 2022. “Saben que es muy especial porque en Nacional hice mi primer gol de esos 600, ahí en ese Gran Parque Central, así que es un lindo recuerdo para mi”.

“Agradecerles este lindo detalle y desearles muchísimo éxito para lo que resta del campeonato”, agregó Suárez.

Aquí se puede ver el regalo que recibió Luis Suárez de parte de Nacional:

suarez
El agradecimiento de Luis Su&aacute;rez para Nacional por el regalo que le envi&oacute; el club por los 600 goles

El agradecimiento de Luis Suárez para Nacional por el regalo que le envió el club por los 600 goles

