El agradecimiento de Luis Suárez a Nacional por el regalo que le envió por sus 600 goles

Luis Suárez mostró en sus redes el regalo que le enviaron desde Nacional por lo que fue la conquista personal de los 600 goles en su carrera, una cifra a la que no acceden muchos futbolistas alrededor del mundo y el uruguayo lo logró.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pistolero, máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles, anotó el pasado 11 de octubre ese gol tan esperado.

Fue en la goleada de su club, Inter Miami, por 4-0 sobre Atlanta United por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Otro uruguayo que lo había logrado en 1982 fue Fernando Morena, jugando para Peñarol ante River Plate por la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de aquel año, que terminarían ganando.

CHAMPIONS LEAGUE Los elogios de la prensa española a Federico Valverde, otra vez de lateral, en el triunfo 1-0 sobre Juventus por la Champions League

PEÑAROL La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Suárez mostró el regalo de Nacional

Luis Suárez mostró este miércoles el regalo que le envió Nacional, que consistió en una camiseta del club con el número 600.

"Gracias, Nacional", escribió el uruguayo en sus redes.

Como informó Referí este lunes, Luis Suárez ya había agradecido en un video que fue emitido en el Gran Parque Central previo al partido entre los tricolores y Miramar Misiones.

“Agradecerle al Club Nacional de Football por haberme mandado este gran detalle de la camiseta por haber llegado a mis 600 goles”, señaló Suárez en su video.

Además, destacó sus tantos en los tricolores, club al que regresó en 2022. “Saben que es muy especial porque en Nacional hice mi primer gol de esos 600, ahí en ese Gran Parque Central, así que es un lindo recuerdo para mi”.

“Agradecerles este lindo detalle y desearles muchísimo éxito para lo que resta del campeonato”, agregó Suárez.

Aquí se puede ver el regalo que recibió Luis Suárez de parte de Nacional: