El Observador / Fútbol / NACIONAL

El mensaje de Luis Suárez a Nacional, que se emitió en el Gran Parque Central, luego del regalo especial que le hicieron los tricolores por sus 600 goles

Luis Suárez respondió el gesto de Nacional con un video que fue emitido el pasado sábado en el Gran Parque Central; mirá las imágenes

20 de octubre 2025 - 11:06hs

El mensaje de Luis Suárez a Nacional por sus 600 goles

Luis Suárez le envió un mensaje a Nacional en agradecimiento al gesto que tuvieron los tricolores para con él a raíz de la histórica marca que logró en su carrera al llegar a los 600 goles anotados en todos sus clubes y la selección uruguayo.

Desde los albos, donde el Pistolero se formó y debutó, le enviaron una camiseta especial con el número 600 en la espalda.

20221030fgi0667-1-jpg..webp
Luis Suárez en Nacional
Luis Suárez en Nacional

Suárez respondió el gesto con un video que fue emitido el pasado sábado en el Gran Parque Central y al que desde el club se le agregaron los goles que marcó con los tricolores, con la base musical de Fito Páez con la canción “Brillante sobre el mic”.

“Agradecerle al Club Nacional de Football por haberme mandado este gran detalle de la camiseta por haber llegado a mis 600 goles”, señaló Suárez en su video.

suarez.jpg
Luis Suárez grita un gol con la camiseta de Nacional

Luis Suárez grita un gol con la camiseta de Nacional

Además, destacó sus tantos en los tricolores, club al que regresó en 2022. “Saben que es muy especial porque en Nacional hice mi primer gol de esos 600, ahí en ese Gran Parque Central, así que es un lindo recuerdo para mi”.

“Agradecerles este lindo detalle y desearles muchísimo éxito para lo que resta del campeonato”, agregó Suárez.

