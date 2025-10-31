Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DIVISIONAL D

Luis Suárez, Lionel Messi, Rafa Cotelo, Davoo Xeneize y La Cobra reaccionarán en vivo al partido de Deportivo LSM vs Montevideo Boca Juniors este sábado

Deportivo LSM anunció el Watch Party entre Luis Suárez, Lionel Messi, Rafa Cotelo y los streamers Davo y La Cobra para el partido ante Montevideo Boca Juniors que se jugará este sábado a la hora 10; mirá dónde lo podés ver

31 de octubre 2025 - 17:56hs

Deportivo LSM anunció en sus redes sociales este viernes que el encuentro ante Montevideo Boca Juniors será reaccionando en vivo por Luis Suárez, Lionel Messi, Rafa Cotelo y los reconocidos streamers argentino Davoo Xeneize y La Cobra.

El encuentro ante Montevideo Boca Juniors, correspondiente a la fecha 10 del Divisional D del fútbol uruguayo, tendrá un Watch Party en el que Messi, Suárez, Cotelo y los streamers reaccionarán al partido en directo y será transmitido a través del canal de Youtube de AUF TV a las 10:00 horas de la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/1984063331012153671&partner=&hide_thread=false

Mediante un video en las redes sociales del club, aparecen varios recortes de Davoo y La Cobra entonando canciones del xeneize. Posteriormente, Luis le dice a Rafa Cotelo que les avise que no se trata de Boca Juniors de Argentina, sino el de Montevideo. En tono de risa, Rafa responde: "No puedo, les mentí para que se conecten al Watch Party".

Ya en el final, Rafa empieza a enumerar quiénes estarán presentes en el Watch Party y, con suspenso en el final y en modo sorpresa, aparece Lionel Messi y dice "bueno dale, nos vemos el sábado", confirmando su presencia en el stream.

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Bielsa en el Complejo de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 en Montevideo: la AUF cierra el círculo para que el plantel de Marcelo Bielsa viaje al Mundial cinco días antes del debut

Messi

El pacto entre Luis Suárez y Davoo Xeneize

Hace unos meses atrás, Davoo Xeneize hizo un stream con Suárez y pactaron que el argentino acudiría al estadio a ver el partido entre Deportivo LSM y Montevideo Boca, ya que tanto Davoo como La Cobra, son fanáticos de Boca Juniors en Argentina.

Sin embargo, si bien no estará físicamente en el estadio por cuestiones desconocidas, harán un stream en directo para reaccionar el encuentro entre Deportivo LSM y Montevideo Boca.

Deportivo LSM transita en la segunda posición de la tabla con 21 puntos, los mismos que el líder Rincón FC y Real Montevideo, equipo en la tercera posición. El club de Suárez y Messi atraviesa una racha positiva de cuatro triunfos al hilo y pretenderá aumentar esa seguidilla este sábado ante Montevideo Boca Juniors.

Temas:

Luis Suárez Lionel Messi Deportivo LSM Davoo Xeneize

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

Óscar Tabárez y el profe Herrera. (Archivo)
RECUERDOS

El Profe Herrera dijo que el Maestro Tabárez tenía "todo planificado" para una final en Sudáfrica, y no cree que Suárez "haya mordido" a Chiellini en 2014

Las mujeres a la Copa Libertadores femenina
FÚTBOL SALA

Peñarol en fútbol sala: Copa Libertadores en mujeres, clásico en varones y Copa Intercontinental donde esperan por mil hinchas

Tabaré González durante su etapa en Peñarol
LUTO

Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos