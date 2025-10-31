Luis Suárez, Lionel Messi, Rafa Cotelo, Davoo Xeneize y La Cobra reaccionarán en vivo al partido de Deportivo LSM vs Montevideo Boca Juniors este sábado

Deportivo LSM anunció en sus redes sociales este viernes que el encuentro ante Montevideo Boca Juniors será reaccionando en vivo por Luis Suárez , Lionel Messi, Rafa Cotelo y los reconocidos streamers argentino Davoo Xeneize y La Cobra .

El encuentro ante Montevideo Boca Juniors , correspondiente a la fecha 10 del Divisional D del fútbol uruguayo, tendrá un Watch Party en el que Messi, Suárez, Cotelo y los streamers reaccionarán al partido en directo y será transmitido a través del canal de Youtube de AUF TV a las 10:00 horas de la mañana.

Mediante un video en las redes sociales del club, aparecen varios recortes de Davoo y La Cobra entonando canciones del xeneize. Posteriormente, Luis le dice a Rafa Cotelo que les avise que no se trata de Boca Juniors de Argentina , sino el de Montevideo. En tono de risa, Rafa responde: "No puedo, les mentí para que se conecten al Watch Party".

¡Se armó la Watch Party! Este sábado mirá el partido con @DavooXeneizeJRR @lautarodeIcampo @rafacotelo y @LuisSuarez9 Agendate: 10:00hs / https://t.co/eCexReknQO Miralo en: YOUTUBE / https://t.co/LNudM5lbJS pic.twitter.com/uANHDSlQyn

Ya en el final, Rafa empieza a enumerar quiénes estarán presentes en el Watch Party y, con suspenso en el final y en modo sorpresa, aparece Lionel Messi y dice "bueno dale, nos vemos el sábado" , confirmando su presencia en el stream.

Messi

El pacto entre Luis Suárez y Davoo Xeneize

Hace unos meses atrás, Davoo Xeneize hizo un stream con Suárez y pactaron que el argentino acudiría al estadio a ver el partido entre Deportivo LSM y Montevideo Boca, ya que tanto Davoo como La Cobra, son fanáticos de Boca Juniors en Argentina.

Sin embargo, si bien no estará físicamente en el estadio por cuestiones desconocidas, harán un stream en directo para reaccionar el encuentro entre Deportivo LSM y Montevideo Boca.

Deportivo LSM transita en la segunda posición de la tabla con 21 puntos, los mismos que el líder Rincón FC y Real Montevideo, equipo en la tercera posición. El club de Suárez y Messi atraviesa una racha positiva de cuatro triunfos al hilo y pretenderá aumentar esa seguidilla este sábado ante Montevideo Boca Juniors.