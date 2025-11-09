Los aplausos de los jugadores tricampeones del mundo con Palma Futsal a los más de 1.500 hinchas de Peñarol que fueron a España: "Una afición ejemplar"

El aplauso de los jugadores de Palma Futsal hacia la parcialidad de Peñarol en la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol jugó un verdadero partidazo el pasado viernes en la tardecita uruguaya, ya noche en España, en lo que fue la derrota en los minutos finales por 4-2 contra el local, Palma Futsal, que con esa victoria se coronó tricampeón mundial.

Pero faltando minutos para cerrar el encuentro, llegaron dos goles, el segundo de ellos, ya en los segundos finales con todos los aurinegros en el campo rival buscando nuevamente la igualdad, que fueron los que terminaron dándole la victoria y el título a los mallorquines.

Los hinchas de Peñarol en España colmaron su sector de visitante en el Palau Son Moix de Mallorca para la final de la Copa Intercontinental.

Como informó el viernes Referí, había entre 1.500 y 2.000 seguidores carboneros, quienes vivaron en todo momento a su equipo.

Al término del partido, los jugadores campeones de Palma Futsal, se acercaron especialmente a la tribuna en la que estaban los hinchas de Peñarol para aplaudirlos y estos le devolvieron el saludo.

"Una afición ejemplar @futbolsalaCAP", escribieron desde la cuenta de X (ex Twitter) del club campeón.

