FÚTBOL SALA

Los aplausos de los jugadores tricampeones del mundo con Palma Futsal a los más de 1.500 hinchas de Peñarol que fueron a España: "Una afición ejemplar"

Los españoles ganaron la Copa Intercontinental de fútbol sala en los minutos finales y se la ganaron por tercera vez consecutiva

9 de noviembre 2025 - 11:34hs
El aplauso de los jugadores de Palma Futsal hacia la parcialidad de Peñarol en la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol jugó un verdadero partidazo el pasado viernes en la tardecita uruguaya, ya noche en España, en lo que fue la derrota en los minutos finales por 4-2 contra el local, Palma Futsal, que con esa victoria se coronó tricampeón mundial.

Pero faltando minutos para cerrar el encuentro, llegaron dos goles, el segundo de ellos, ya en los segundos finales con todos los aurinegros en el campo rival buscando nuevamente la igualdad, que fueron los que terminaron dándole la victoria y el título a los mallorquines.

La felicitación del rival a la hinchada de Peñarol

Los hinchas de Peñarol en España colmaron su sector de visitante en el Palau Son Moix de Mallorca para la final de la Copa Intercontinental.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Gómez
CLAUSURA

Defensor Sporting vs Nacional: a qué hora juega hoy el tricolor que va por la Tabla Anual y por dónde verlo

Como informó el viernes Referí, había entre 1.500 y 2.000 seguidores carboneros, quienes vivaron en todo momento a su equipo.

Al término del partido, los jugadores campeones de Palma Futsal, se acercaron especialmente a la tribuna en la que estaban los hinchas de Peñarol para aplaudirlos y estos le devolvieron el saludo.

"Una afición ejemplar @futbolsalaCAP", escribieron desde la cuenta de X (ex Twitter) del club campeón.

Peñarol España Copa Intercontinental fútbol sala

