Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Alerta en Uruguay: que es el déficit hídrico y cuáles son las zonas con mayor riesgo de sufrirlo

Atribuido a las consecuencias de la gestación de La Niña en la región, el fenómeno deviene del resultante negativo entre la disponibilidad de agua dulce renovable y la demanda total.

13 de noviembre 2025 - 10:42hs
déficit hidrico

En una nueva cuenta regresiva al fin de semana, el meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que Uruguay experimentará "calor intenso" el sábado, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta 38°C, escenario que dará inicio a una acentuacion del "déficit hídrico" en el país.

"Es indudable que ya vamos a empezar a notar que cada vez van a ser más frecuentes los días de mucho calor, los días de lluvias comienzan a ser muy escasos, comienzan a ser de muy rápido pasaje y con muy poco volumen de lluvia", amplió el experto en su intervención diaria en Subrayado (Canal 10).

Embed

Atribuido a las consecuencias de la gestación de La Niña en la región, el fenómeno deviene del resultante negativo entre la disponibilidad de agua dulce renovable y la demanda total de una cuenca, ciudad o sector económico durante un periodo determinado.

Más noticias
reparen las goteras: meteorologo advirtio por situacion climatica de este fin de semana que ocurre en el 80% de los casos
PRONÓSTICO

"Reparen las goteras": meteorólogo advirtió por situación climática de este fin de semana que ocurre "en el 80% de los casos"

Meteorólogo anuncia mucho calor este sábado en Uruguay
CLIMA

Meteorólogo prevé hasta 38°C el sábado previo a un domingo tormentoso: qué dijo de La Niña y el déficit hídrico

"Cuando la demanda supera a la oferta, la brecha hídrica desemboca en restricciones de suministro, sobreexplotación de acuíferos, conflictos socioeconómicos y degradación ambiental", alertó Manglai, el software para la medición de la huella de carbono.

¿Cómo se calcula el déficit hídrico?

El cálculo del déficit hídrico implica la operacion entre dos variables:

  • Demanda total: consumo en agricultura, industria, energía, uso urbano y caudal ecológico.
  • Disponibilidad efectiva: agua renovable local + importaciones (trasvases, desalinización, reutilización) − pérdidas.

Déficit hídrico (D) = Demanda total – Disponibilidad efectiva

¿Cuáles son los riesgos del déficit hídrico 2025 en Uruguay?

Atribuido al impacto del fenómeno de La Niña, el déficit hídrico en Uruguay podría presentar distintos grados de persistencia durante 2025 y 2026, según consignó el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) en su informe de perspectivas publicado en octubre.

En particular para el país, estará asociada a una merma de precipitaciones, principalmente a partir de primavera, sobre el norte. "Esta influencia dependerá de la intensidad del evento (cuán fría sea la fase); sin embargo, existen otros patrones climáticos (principalmente durante el verano), que oscilan en distintas escalas temporales y pueden actuar en simultáneo", repasó.

¿Cuáles son las zonas de Uruguay con mayor riesgo de sufrir déficit hídrico?

image

Para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, el Inumet espera que la precipitación acumulada se encuentre normal o por debajo de lo normal, según la región del país:

  • En la primera región, que abarca el norte de Uruguay, se esperan precipitaciones por debajo de lo normal.
  • En la segunda región, que abarca en parte el sur y suroeste del país, se esperan precipitaciones entre normal y por debajo de lo normal,
  • En la tercera región, que abarca el sureste de Uruguay, se esperan precipitaciones dentro de la categoría normal.
Temas:

Déficit hídrico Uruguay Nubel Cisneros

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).
POLÉMICA

Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos