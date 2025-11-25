Quién es Horacio Pérez Toledo, el nuevo líder de la Masonería de Uruguay

Horacio Pérez Toledo , quien se desempeñó como Vice Gran Maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay entre 2021 y 2025, fue electo Venerable Gran Maestro para los próximos dos años.

Así lo confirmó su par de Chile Sebastián Jans P, al augurarle "el mayor de los éxitos en su gestión".

"Saludo la elección como Gran Maestro del muy Querido Hermano Horacio, un masón de probada trayectoria en la Masonería de su país, y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión", puntualizó al sitio Granlogia.cl.

ENERGÍA SUMMIT Hidrógeno verde: el Uruguay como hub y el "desafío" de dejar de ser "importador de combustibles fósiles para ser un exportador de renovables"

ECONOMÍA Bergara dijo que propuesta del PIT-CNT de cobrar impuesto al 1% más rico es "razonable" y no "espanta inversiones"

La votación se realizó el miércoles 19 de noviembre, y los resultados se conocieron el último sábado 22: Pérez Toledo consumó 1341 votos contra 831 del ministro de la corte Electoral y exvenerable gran maestro, José Garchitorena , según informaron el periodista Eduardo Preve y el semanario Búsqueda.

Quién es Horacio Pérez Toledo, el nuevo Gran Maestro de la Masonería de Uruguay

Horacio Pérez Toledo se desempeñó como vice gran maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay entre 2021 y 2025 y lideró la lista 1, siendo electo para los próximos dos años.

La lista 2, que quedó en segundo lugar, era encabezada por José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, y gran maestro entre 2017 y 2021.

image José Garchitorena

¿Qué es la Masonería?

image

La Masonería es una Institución iniciática, universal, humanista y cultural, que basada en los principios de amor a la humanidad y a la verdad, trabaja para el progreso moral y material de todos los hombres a los que aspira a hermanar por el vínculo de la solidaridad, según se reseña en el sitio oficial.

¿La Masonería es una religión?

La Masonería reconoce la existencia de un Principio Creador, superior, ideal y único. Esto está redactado deliberadamente para ser completamente inclusivo; la mayoría de nuestros miembros generalmente creen en un Dios, ya sea cristiano, judío, musulmán, etc.

Admitiendo en su seno todos los credos religiosos, sin distinción, busca que se respeten todas las opiniones sinceramente profesadas, sin fanatismo ni supersticiones.

image



De esta manera, elevándose sobre toda clase de discusiones, ofrece a todos los amantes de la verdad, el terreno más apropiado para el cultivo de la inteligencia mutua y la unión fraternal.

Todo dogma como verdad revelada o principio innegable, está precisamente en las antípodas de la Masonería, que no reconoce otro límite que la razón para acceder al conocimiento.