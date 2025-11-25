Incendio de "importantes dimensiones" en local de fuegos artificiales en el barrio Reus: Bomberos trabaja en controlar las llamas

Cedido a El Observador Cedido a El Observador Incendio Domingo Aramburú 2 Cedido a El Observador

Bomberos de Montevideo trabajan a esta hora en controlar un incendio de "importantes dimensiones" sobre un local comercial de fuegos artificiales en el barrio Reus, informó la Dirección Nacional de Bomberos mediante un comunicado.

Según el informe oficial, el foco ígneo ocurrió en un local/depósito de fuegos artificiales ubicado en las calles Doctor Domingo Aramburu y Porongos.

Los funcionarios se encuentran trabajando con dos camiones cisternas del Cuartel Centenario, dos dotaciones del Destacamento de Centro-Cordón y una del Destacamento de Maroñas.

Las dimensiones del local afectado son 10x4 y dos pisos, unos 80 metros cuadrados.

El dueño de una camioneta que estaba estacionada frente al local afectado habló con Subrayado (Canal 10) y relató que tanto el vehículo como la mercadería que tenía cargada sufrieron pérdidas totales. "Está toda quemada por fuera y por dentro", dijo el propietario.

Informa @eugescogna https://t.co/bMoheVvr1x pic.twitter.com/uI5MVmY2s8 — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2025 Noticia en desarrollo...