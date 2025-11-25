Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Caso de los abogados de Garzón: tercera pericia reafirmó que murieron de forma accidental tras explosión al prender la estufa

Mario Cabrera y Ana Mercedes Nieto fallecieron el 15 de junio de 2024 en su casa de descanso de la localidad rural de Garzón, en Maldonado

25 de noviembre 2025 - 12:43hs
Así quedó la casa en la que encontraron muertos a los abogados en Sierras de Garzón, Maldonado

La primera pericia, realizada por el destacamento de Bomberos de José Ignacio, arrojó que el incendio se había originado de forma accidental cerca de la estufa y había descartado la participación de terceros en el hecho. Sin embargo, un estudio privado contratado por la familia de las víctimas aseguró lo contrario: se trató de un homicidio, los cuerpos tenían golpes en el cráneo y la zona de la estufa no tenía marcas de fuego.

Días atrás se conoció una nueva pericia, realizada por el Departamento Pericial de la Dirección Nacional de Bomberos. Según informó el medio Punta News y confirmó El Observador, este análisis arrojó que el incendio tuvo un origen accidental: al prender la estufa, se originó una explosión con algún material que estaba cerca.

Más noticias
Pueblo Garzón
TURISMO

Pueblo Garzón, el rincón uruguayo que conquista al mundo internacional del arte

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Fuentes de la investigación indicaron a El Observador que esta pericia es un "elemento importante", pero aclararon que aún no se puede dictaminar el archivo de la causa porque hay "líneas de investigación que están en curso" y se buscan corroborar.

Cabrera y Nieto tenían 49 años y vivían en San Carlos. El 15 de junio de 2024 fueron a ventilar su casa de descanso en esa zona rural del departamento. El incendio se produjo sobre las 16:00 y se estima que no pensaban pasar mucho tiempo en el lugar, dado que tenían entradas para ir al cine en Punta del Este a las 18:00.

El caso está en manos del fiscal de Maldonado, Sebastián Robles.

La defensa de las familias de las víctimas, a cargo de Juan Fagúndez, habían indicado a El Observador tiempo atrás que la tercera pericia "no sirve para nada" por el momento en que se realizó. "Un año después es imposible saber qué pasó", dijo meses atrás.

Temas:

Abogados Garzón pericia Bomberos Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos