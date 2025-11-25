Caso de los abogados de Garzón: tercera pericia reafirmó que murieron de forma accidental tras explosión al prender la estufa

Casi un año y medio después del incendio fatal, la causa judicial que investiga la muerte de los abogados Mario Cabrera y Ana Mercedes Nieto en su casa de Garzón (Maldonado) podría acercarse a un punto final gracias a una nueva pericia.

La primera pericia, realizada por el destacamento de Bomberos de José Ignacio, arrojó que el incendio se había originado de forma accidental cerca de la estufa y había descartado la participación de terceros en el hecho. Sin embargo, un estudio privado contratado por la familia de las víctimas aseguró lo contrario: se trató de un homicidio, los cuerpos tenían golpes en el cráneo y la zona de la estufa no tenía marcas de fuego.

Días atrás se conoció una nueva pericia, realizada por el Departamento Pericial de la Dirección Nacional de Bomberos. Según informó el medio Punta News y confirmó El Observador, este análisis arrojó que el incendio tuvo un origen accidental: al prender la estufa, se originó una explosión con algún material que estaba cerca.

INVESTIGACIÓN Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Fuentes de la investigación indicaron a El Observador que esta pericia es un "elemento importante", pero aclararon que aún no se puede dictaminar el archivo de la causa porque hay "líneas de investigación que están en curso" y se buscan corroborar.

Cabrera y Nieto tenían 49 años y vivían en San Carlos. El 15 de junio de 2024 fueron a ventilar su casa de descanso en esa zona rural del departamento. El incendio se produjo sobre las 16:00 y se estima que no pensaban pasar mucho tiempo en el lugar, dado que tenían entradas para ir al cine en Punta del Este a las 18:00.

El caso está en manos del fiscal de Maldonado, Sebastián Robles.

La defensa de las familias de las víctimas, a cargo de Juan Fagúndez, habían indicado a El Observador tiempo atrás que la tercera pericia "no sirve para nada" por el momento en que se realizó. "Un año después es imposible saber qué pasó", dijo meses atrás.