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Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 70 millones de pesos

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador

30 de agosto de 2026 16:11 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este miércoles 12 de agosto se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 70.700.000, lo que equivale a más de 1.7 millones de dólares (US$ 1.755.481).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 26.900.000, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 43.800.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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