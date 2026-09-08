Salud, agro y educación: las primeras apuestas del Instituto Vidart, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial

Instituto Vidart , así se llama el nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay , que se presentó este lunes en el edificio Los Ombúes, en el Parque de Innovación del LATU , ante autoridades de gobierno y representantes de la academia y del sector productivo.

El nombre rinde homenaje al ingeniero Jorge Vidart, pionero de la informática uruguaya , cuya trayectoria estuvo vinculada a la formación, la investigación, el Estado y la industria.

El objetivo principal del instituto es generar investigación aplicada, transferencia de conocimiento y articulación entre actores , con foco en desarrollar capacidades para desafíos del país.

Día del Donante de Órganos: 2.541 personas recibieron en el año un trasplante en la Argentina

Salud, estrés y cortisol: profesionales de distintas áreas se forman en una "transdisciplina" que atiende los otros factores por los que nos enfermamos

En concreto, buscará conectar las capacidades de investigación del ámbito académico con las empresas tecnológicas y los organismos del Estado , para que ese conocimiento se traduzca en aplicaciones para el sector productivo.

El lanzamiento estuvo encabezado por Diego Garagorry, director ejecutivo, y Matías Di Martino, director científico, quienes presentaron los objetivos de la nueva institución.

“El Instituto Vidart llega en un momento de madurez de nuestro ecosistema para convertirse en un puente entre el conocimiento y la aplicación real, asumiendo el desafío de transferir este saber al sector productivo a través de soluciones tangibles”, señaló Garagorry.

Salud, agro y educación, con tres líneas más en camino

Garagorry adelantó que ya están conversando sobre proyectos en salud, agro y educación, las primeras áreas de trabajo definidas.

Y puso fecha para el resto: “Antes de fin de mes esperamos lanzar también un llamado para tres líneas más que definiremos en base a las necesidades del país”.

La iniciativa cuenta con el liderazgo conjunto de Uruguay Innova, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI) y Agesic, además del respaldo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que incuba el proyecto.

El propósito declarado del centro es generar conocimiento de frontera, formar talento y convertir la inteligencia artificial en capacidades y resultados para el país.

“El Instituto Vidart no es solamente una oficina, es el motor donde la ciencia de frontera se transforma en capacidad para el país. Los invito a que este comienzo no sea un arranque institucional sino el primer paso de una construcción colectiva. Uruguay no mira el futuro, lo construye”, sostuvo el director ejecutivo.