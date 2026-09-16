En medio de las tensiones por Malvinas: cómo es el misil antiaéreo que probó Argentina

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizó el lanzamiento de un misil antiaéreo RBS 70 NG durante el ejercicio "Santa Bárbara", desarrollado en el Centro de Exploración y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados II (CELPA II) , en la localidad costera de Mar Chiquita .

El ensayo se produjo en un contexto de nuevas tensiones entre el país vecino y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas . El Gobierno de Javier Milei anunció días atrás medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, mientras que Londres reafirmó su posición sobre el territorio.

La actividad formó parte del plan de adiestramiento "Aquiles 2026" y reunió también a efectivos del Ejército y la Armada.

El ejercicio en el CELPA II incluyó la simulación de incursiones aéreas sobre distintos objetivos ubicados dentro del predio militar, además del despliegue, emplazamiento, operación y repliegue de los sistemas de defensa.

¿Cómo es el RBS 70 NG que lanzó la Fuerza Aérea Argentina?

El RBS 70 NG es un sistema de defensa aérea de corto alcance desarrollado por la compañía sueca Saab. Utiliza misiles guiados mediante haz láser y cuenta con un sistema de seguimiento automático del blanco, además de una cámara térmica integrada que permite operar tanto de día como de noche.

De acuerdo con las especificaciones publicadas por la propia firma en su sitio, tiene un alcance efectivo superior a 9 kilómetros y una cobertura de altura de hasta 5000 metros. La versión NG puede desplegarse en configuración portátil o integrarse sobre distintos vehículos y redes de defensa, en un tiempo de despliegue de alrededor de 30 segundos y una velocidad máxima de Mach 2 para el misil BOLIDE.

La prueba realizada en Mar Chiquita tuvo como objetivo verificar la capacidad operativa del sistema dentro de un escenario de defensa antiaérea. La FAA señaló que el ejercicio permitió entrenar las distintas etapas necesarias para responder ante una amenaza aérea, mientras que la incorporación del RBS 70 NG forma parte de la recuperación de la capacidad tierra-aire de la institución.

"El sostenimiento técnico y logístico del ejercicio fue posible por el compromiso del personal del Escuadrón Técnico y el Escuadrón Servicios de la Base Aérea Militar Mar del Plata y del profesionalismo de los especialistas que participaron y contribuyeron al logro de los objetivos fijados", sumó.

El ejercicio contó con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde; y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich.