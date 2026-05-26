Niebla en Montevideo: las imágenes del fenómeno climático coparon las redes

Montevideo amaneció este martes 26 de mayo con presencia de niebla y neblinas, en una jornada marcada por la alta humedad y la reducción de visibilidad en distintos puntos de la capital.
El fenómeno forma parte de un escenario meteorológico que afecta a buena parte del país y que, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), podría extenderse hasta el jueves.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan cielos nubosos y cubiertos, acompañados por bancos de niebla y vientos suaves del sector sudeste.
Alerta por baja visibilidad en calles y rutas
Desde Inumet advirtieron que las nieblas podrán provocar una importante disminución de la visibilidad, especialmente en rutas y accesos a Montevideo durante las primeras horas del día y también por la noche. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución, utilizar luces bajas y mantener mayor distancia entre vehículos.
Niebla en Montevideo: los imágenes del fenómeno coparon las redes