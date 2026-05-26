Niebla en Montevideo: las imágenes del fenómeno climático coparon las redes

Montevideo amaneció este martes 26 de mayo con presencia de niebla y neblinas , en una jornada marcada por la alta humedad y la reducción de visibilidad en distintos puntos de la capital.

El fenómeno forma parte de un escenario meteorológico que afecta a buena parte del país y que, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , podría extenderse hasta el jueves.

El martes amaneció con mucha niebla: qué recomiendan IM y Policía Caminera para manejar en estas condiciones

Inumet emitió un aviso especial por aumento de nieblas y neblinas que provocará una "significativa reducción de la visibilidad"

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan cielos nubosos y cubiertos, acompañados por bancos de niebla y vientos suaves del sector sudeste.

Alerta por baja visibilidad en calles y rutas

Desde Inumet advirtieron que las nieblas podrán provocar una importante disminución de la visibilidad, especialmente en rutas y accesos a Montevideo durante las primeras horas del día y también por la noche. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución, utilizar luces bajas y mantener mayor distancia entre vehículos.

Embed Nieblas y neblinas en todo el territorio. Desde la noche de este lunes 25 y hasta la mañana del jueves 28.



Más info: https://t.co/gh666ZvhFI pic.twitter.com/MYfI7Gcvjb — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) May 25, 2026

Niebla en Montevideo: los imágenes del fenómeno coparon las redes

image Niebla en Montevideo @JLencauscas

Niebla en Montevideo Niebla en Montevideo @aldo_silva12