Javier García cuestiona "reacción tardía" del gobierno ante frío extremo: "Los resultados, desgraciada y trágicamente, están a la vista"

Refiriéndose al actual ministro de Desarrollo Social, García afirmó que “el ministro de Desarrollo Social de hoy (Gonzalo Civila) es el que criticaba la internación compulsiva cuando nosotros éramos gobierno. No vamos a decir las cosas que decían en aquel momento”. El senador también remarcó que, “notoriamente el equipo (del Mides) no está funcionando. Los resultados, desgraciada y trágicamente, están a la vista”, en referencia a las seis personas fallecidas que vivían en la calle.

El legislador nacionalista criticó la falta de previsión del gobierno: “No se prevé, y como no se prevé, no se actúa con anticipación, y cuando no se actúa con anticipación suceden estas tragedias. Y si el equipo no funciona hay que cambiar al equipo”. Para García, lo ocurrido refleja “la improvisación del gobierno”, subrayando que, “si se actúa en medio de la alerta, cuando sucedió las tragedias que sucedieron, obviamente se actúa improvisado, tarde y mal”.