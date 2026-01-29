Intendencia coloca semáforos en la esquina del accidente fatal de la rambla de Punta del Este

La intendencia de Maldonado comenzó en las últimas horas a instalar semáforos en la esquina de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Francisca Fajardo, a la altura de la parada 33 de la playa Brava, dónde ocurrió el accidente fatal en el que murió un motociclista de 44 años el viernes 26 de diciembre.

Según confirmaron a El Observador vecinos de la zona, también se instalarán reductores de velocidad y una cebra.

ACCIDENTE Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con una "licencia de conducir en estado no vigente"

ACCIDENTE ¿Quién tuvo la culpa del accidente fatal en Punta del Este? Expertos en tránsito analizan los errores de cada involucrado

En diciembre de 2024, pidieron que se coloque semáforos o al menos un lomo de burro en el cruce.

Al otro día del accidente un grupo de vecinos redactó una carta en la que advirtieron de los riesgos de esa zona y reunió unas 300 firmas. Además le pidieron una reunión al intendente de Maldonado, Miguel Abella.

“La ausencia de semáforos, sumada al intenso flujo vehicular y a la circulación a velocidades inadecuadas, convierte a esta esquina en un punto altamente peligroso tanto para peatones como para conductores”, afirmaron.

Desde empresas que administran los edificios de esa zona habían planteado el tema formalmente a la Intendencia. En una carta que motivó que se abriera un expediente, se señaló que "hace tiempo que muchos propietarios expresan su preocupación y nos solicitan, en su representación, pedir medidas de reducción de velocidad (por ejemplo colocar lomos de burro y reductores similares a los instalados en la parada 30 de la Brava con su respectiva carteleria, etc) en el cruce de la Rambla y Francisca Fajardo, dónde también cruzan vehículos eléctricos de traslado a la playa y es el ingreso a la Tienda Inglesa", decía la nota a la que accedió El Observador.

Según relataron los vecinos en febrero de 2025 mantuvieron una reunión con autoridades de la intendencia y les dijeron que "la solución sería implantada en marzo de 2025”.