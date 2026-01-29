Dólar
Nacional / accidente

Intendencia coloca semáforos en la esquina del accidente fatal de la rambla de Punta del Este

Era un reclamo de los vecinos desde hace varios meses; también se instalarán reductores de seguridad y cebra

29 de enero 2026 - 18:05hs
La intendencia de Maldonado comenzó en las últimas horas a instalar semáforos en la esquina de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Francisca Fajardo, a la altura de la parada 33 de la playa Brava, dónde ocurrió el accidente fatal en el que murió un motociclista de 44 años el viernes 26 de diciembre.

Según confirmaron a El Observador vecinos de la zona, también se instalarán reductores de velocidad y una cebra.

En diciembre de 2024, pidieron que se coloque semáforos o al menos un lomo de burro en el cruce.

Al otro día del accidente un grupo de vecinos redactó una carta en la que advirtieron de los riesgos de esa zona y reunió unas 300 firmas. Además le pidieron una reunión al intendente de Maldonado, Miguel Abella.

“La ausencia de semáforos, sumada al intenso flujo vehicular y a la circulación a velocidades inadecuadas, convierte a esta esquina en un punto altamente peligroso tanto para peatones como para conductores”, afirmaron.

Desde empresas que administran los edificios de esa zona habían planteado el tema formalmente a la Intendencia. En una carta que motivó que se abriera un expediente, se señaló que "hace tiempo que muchos propietarios expresan su preocupación y nos solicitan, en su representación, pedir medidas de reducción de velocidad (por ejemplo colocar lomos de burro y reductores similares a los instalados en la parada 30 de la Brava con su respectiva carteleria, etc) en el cruce de la Rambla y Francisca Fajardo, dónde también cruzan vehículos eléctricos de traslado a la playa y es el ingreso a la Tienda Inglesa", decía la nota a la que accedió El Observador.

Según relataron los vecinos en febrero de 2025 mantuvieron una reunión con autoridades de la intendencia y les dijeron que "la solución sería implantada en marzo de 2025”.

