Uno por uno de Peñarol en el clásico del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo

Peñarol vs Nacional se enfrentan este sábado desde la hora 15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo, sin público de ninguno de los dos equipos.

Esta es la actuación, uno por uno, de los futbolistas de Diego Aguirre:

Brayan Cortés: una semana después de llegar a Los Aromos, debutó como golero titular en el arco de Peñarol nada menos que en el clásico ante Nacional. En la primera pelota que tuvo que resolver con los pies salió rápido y bien. Realizó una enorme atajada a los 37 minutos para evitar un gol de Maxi Gómez. A los 44 minutos se quedó con seguridad con un tiro libre de Rómulo Otero.

Emanuel Gularte: jugó como lateral derecho ante la ausencia de Pedro Milans, lesionado. Empezó con algunas dificultades defensivas, pero rápidamente se acomodó y se transformó en figura. Comenzó mal, pero terminó muy bien el primer tiempo con una asistencia y con un gol. En el 1-0 bajó de cabeza la pelota para que Silvera convirtiera. El 2-0 lo convirtió en los descuentos cuando fue a pelear una pelota sobre la línea, Coates rechazó, rebotó en el futbolista aurinegro y el balón ingresó en el arco. Por reiteración de faltas recibió una correcta tarjeta amarilla a los 41 minutos.

20250809 Emanuel Gularte Nicolás López Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (1) Emanuel Gularte y Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Javier Méndez: Aguirre lo colocó como zaguero derecho. Ganó más a fuerza que a técnica con Maxi Gómez.

Nahuel Herrera: no estuvo con la seguridad de otros partidos.

Maximiliano Olivera: a los 23 minutos envió un buen centro desde la izquierda, que sorprendió a Mejía, el golero no la pudo atrapar y generó la primera situación de gol de Peñarol. Realizó un buen primer tiempo en la labor defensiva sobre Otero y en sus intervenciones en ataque.

20250809 Jesús Trindade y Maximiliano Gómez Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (4) Jesús Trindade y Maximiliano Gómez Foto: Leonardo Carreño

Jesús Trindade: un relojito. Sin brillar fue clave en la jugada del primer gol.

20250809 Ignacio Sosa y Rómulo Otero Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (10) Ignacio Sosa y Rómulo Otero Foto: Leonardo Carreño

Ignacio Sosa: el mejor de Peñarol en el primer tiempo, rompiendo líneas. Fue clave en la jugada del primer gol con un movimiento que permitió hacer correr la pelota con velocidad y precisión. Recibió en el área, sacó para atrás, a Trindade, que entendió todo. Luego Cabrera completó la jugada con el centro que terminó en gol. Su juego hizo que Peñarol se adueñara del mediocampo, de la pelota y del partido.

Javier Cabrera: a los 27 minutos levantó un centro desde la derecha, luego de vulnerar por primera vez la marca de Patiño, y dejó a Silvera de cara al gol. Pone el centro para el primer gol. Cerró muy bien el primer tiempo.

20250809 Leonardo Fernández y Christian Oliva Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (9) Leonardo Fernández y Christian Oliva Foto: Leonardo Carreño

Leonardo Fernández: participó en todas las jugadas importantes. En el primer minuto del segundo tiempo sacó un derechazo desde afuera del área que se perdió apenas afuera.

20250809 Diego García y Emiliano Ancheta Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (6) Diego García y Emiliano Ancheta Foto: Leonardo Carreño

Diego García: realizó el primer tiro al arco de Peñarol. Pone el centro para el segundo gol de Peñarol.

20250809 Maximiliano Silvera Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (11) Maximiliano Silvera Foto: Leonardo Carreño

Maximiliano Silvera: en el primer tiempo tuvo tres situaciones de gol. A los 30, en el tercer intento, convirtió un golazo, de derecha. En la primera definió muy exigido, porque no esperaba el error de Mejía (el golero no pudo atrapar un centro de Maxi Olivera, que se le escapó entre las manos) y en la segunda