Los 200 triunfos clásicos que festejó Peñarol, la chicana de los aurinegros en redes y la estadística que lleva Nacional

Peñarol logró un resonante triunfo clásico al ganarle este domingo 3-0 a Nacional en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

Peñarol celebró así los 200 clásicos ganados en su historia por lo que el triunfo tuvo un sabor muy especial.

Además, sirvió para cortar una racha de 10 clásicos sin poder ganarle a su tradicional adversario: seis empates y cuatro derrotas.

Peñarol contabiliza sus estadísticas ante Nacional desde la época del CURCC, nombre con el que fue fundado el 28 de setiembre de 1891.

Desde entonces Peñarol cuenta que ganó 575 clásicos con 200 triunfos, 186 empates y 183 victorias de Nacional.

"Le sacamos 14 a los empates. Bien todos", publicó la cuenta oficial de Peñarol al término del partido.

Nacional, por su parte, lleva una estadística diferente ya que no contabiliza los partidos ante el CURCC porque sostiene una tesis que afirma que esa institución y Peñarol son diferentes.

Por eso, desde 1914, Nacional cuenta 514 partidos con 168 triunfos, 172 empates (también más empates que triunfos tricolores) y 174 victorias de Peñarol, que también tiene supremacía.

Las diferencias de estadísticas tienen directa relación con la reivindicación del decanato del fútbol uruguayo que Nacional y Peñarol se disputan.

De hecho, antes del clásico, hinchas de Nacional pagaron para que una avioneta sobrevolara el Campeón del Siglo con una pancarta que decía: "Nacional decano del fútbol uruguayo". Dio mala suerte.