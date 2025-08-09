Mirá los goles del aplastante triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Peñarol logró este sábado un resonante triunfo contra Nacional en un clásico correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

Sin gente , producto del segundo y último partido de suspensión que Peñarol cumplió por los hechos de violencia que se generaron en el clásico del Torneo Intermedio, el equipo de Diego Aguirre fue arrollador.

Maximiliano Silvera abrió la cuenta con asistencia de Emanuel Gularte, tras gran jugada colectiva de Peñarol, iniciada por Ignacio Sosa, el mejor jugador de la cancha .

PEÑAROL Diego Aguirre: la ironía para Flavio Perchman, la explicación a la superioridad de Peñarol y el elogio a Leo Fernández por "perdonar" a Nacional

CLÁSICO Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

El descalabro defensivo de Nacional quedó patente en el segundo gol donde fallaron Julián Millán y Sebastián Coates, aprovechándolo Emanuel Gularte, quien marcó el 2-0 en el cierre del primer tiempo.

En el complemento llegó un tercer tanto, obra de Matías Arezo, luego de que Diego García fallara una clara chance, lo que revela que salvo un tiro en el palo de Maximiliano Gómez, Nacional prácticamente no inquietó el arco del debutante chileno Brayan Cortés.

Mirá el compacto de Tenfield: