CLÁSICO

Mirá los goles del aplastante triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Peñarol goleó 3-0 a Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura: mirá los goles y las principales incidencias del partido

9 de agosto 2025 - 18:43hs

Peñarol logró este sábado un resonante triunfo contra Nacional en un clásico correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

Sin gente, producto del segundo y último partido de suspensión que Peñarol cumplió por los hechos de violencia que se generaron en el clásico del Torneo Intermedio, el equipo de Diego Aguirre fue arrollador.

Peñarol salió a ganar mientras que por segundo clásico consecutivo, Pablo Peirano volvió a asumir una actitud especulativa.

Pablo Peirano 
CLÁSICO

Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre: la ironía para Flavio Perchman, la explicación a la superioridad de Peñarol y el elogio a Leo Fernández por "perdonar" a Nacional

El descalabro defensivo de Nacional quedó patente en el segundo gol donde fallaron Julián Millán y Sebastián Coates, aprovechándolo Emanuel Gularte, quien marcó el 2-0 en el cierre del primer tiempo.

En el complemento llegó un tercer tanto, obra de Matías Arezo, luego de que Diego García fallara una clara chance, lo que revela que salvo un tiro en el palo de Maximiliano Gómez, Nacional prácticamente no inquietó el arco del debutante chileno Brayan Cortés.

Mirá el compacto de Tenfield:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1954277814540345387&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Nacional Torneo Clausura clásico goles

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo
CLÁSICO

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?
CLÁSICO

