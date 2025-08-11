Alarma con Federico Valverde a ocho días del debut en LaLiga: mirá la medida que tomó con el uruguayo el entrenador de Real Madrid Xabi Alonso

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes Foto: AFP

El uruguayo Federico Valverde no viajará a Innsbruck para la disputa del único partido de pretemporada del Real Madrid por precaución, tras sufrir una sobrecarga muscular, que invita a Xabi Alonso a no tomar ningún riesgo a ocho días del estreno en LaLiga, para el que ya cuenta con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

Xabi Alonso acude con un centro del campo mermado al único test que realizará el Real Madrid antes de su estreno oficial frente a Osasuna.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Federico Valverde #8 of Real Madrid C.F. looks on during the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Real Madrid CF and Borussia Dortmund at MetLife Stadium on July 05, 2025 in East Rutherford, New Jerse Fede Valverde en Real Madrid vs Borussia Dortmund por el Mundial de Clubes AFP A las ausencias del inglés Bellingham, operado del hombro izquierdo, y el francés Camavinga, que sufrió el domingo un esguince de tobillo, se suma ante el WSG Tirol la ausencia de Fede Valverde en el Tivoli Stadion.

Tan solo dispone el técnico madridista de tres centrocampistas de la primera plantilla, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos, y tira de la cantera con la presencia de Thiago Pitarch y Roberto Martín.

Figuran en la convocatoria Dani Carvajal y Éder Milito, con necesidad de minutos de competición para olvidar definitivamente sus graves lesiones de rodilla, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que podrá debutar con el primer equipo blanco, y Rodrygo Goes, con su continuidad en el Real Madrid en el aire. La lista de convocados la integran: Arqueros: Courtois, Lunin, Fran González. Defensas: Dani Carvajal, Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado. Centrocampistas: Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago y Roberto Martín. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Daniel Yáñez. EFE