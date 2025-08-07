Dólar
URUGUAYOS

El "sueño que cualquier niño tiene" y que Federico Valverde cumple en Real Madrid; mirá lo que dijo el volante uruguayo

Fede Valverde explicó cómo están viviendo la pretemporada, que arrancaron el lunes, a 15 días de iniciar LaLiga

7 de agosto 2025 - 12:29hs
Federico Valverde en el Mundial de Clubes FIFA 2025

Federico Valverde en el Mundial de Clubes FIFA 2025

El uruguayo Fede Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid para la temporada 2025/26, aseguró que aún, "a veces", le "cuesta" a él y a su familia "creer" que lleva el brazalete además de ser ya "uno de los referentes" del conjunto blanco.

"Estoy orgulloso de vestir esta camiseta otra vez y de ser uno de los capitanes. Es el sueño que cualquier niño tiene cuando le gusta al fútbol y empieza a jugar a este deporte. Hoy por hoy, lo estoy luciendo y lo estoy disfrutando junto a mi familia. Lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último", dijo en declaraciones difundidas por el club.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Federico Valverde #8 of Real Madrid C.F. reacts during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 09, 2025 in East Rutherford, New Jersey.
Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes

Fede Valverde explicó cómo están viviendo la pretemporada, que arrancaron el lunes, a 15 días de iniciar LaLiga EA Sports ante Osasuna, al que reciben el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

"Hay que aprovechar cada trabajo, cada mañana o tarde que nos toque entrenar, al máximo. Sabemos que es nuestra gasolina para todo el año, para tomar energía y estar enfocados en lo que quiere el entrenador", declaró.

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
FÚTBOL

Se olvidaron de Federico Valverde: mirá los 30 nominados al Balón de Oro 2025, el premio al mejor jugador de la temporada

Facundo Rodríguez y Rodrigo Chagas
BOSTON RIVER

Las historias de Facundo Rodríguez sobre la presión de las redes sociales a los 19 años en Peñarol: de no querer jugar ante Nacional a pegarle a un cordón con el auto

Además, apuntó a la "táctica", con la llegada de Xabi Alonso como entrenador en lugar de Carlo Ancelotti, antes del Mundial de Clubes, como uno de los aspectos en los que más se están centrando.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 18: Xabi Alonso, Head Coach of Real Madrid C. F., speaks to his players during the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and Al Hilal at Hard Rock Stadium on June 18, 2025 in Miami Gardens, Florida. Sa
Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

"Trabajamos mucha táctica, sobre todo. Trabajamos mucho la presión, estar juntos, tocar mucho la pelota entre nosotros y conocernos más. Han venido jugadores nuevos. Hemos tenido un torneo en medio, pero también falta mucho acoplo entre nosotros. Estar más juntos a la hora de defender y atacar, eso es lo que estamos puliendo ahora", señaló.

"Todos los compañeros han demostrado haber trabajado en las vacaciones. Eso siempre es bueno para evitar lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada. Estamos muy felices de retomar los entrenamientos. Vamos a apuntar a todos los títulos este año", completó.

EFE

Federico Valverde Real Madrid

