Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / LIGA EUROPA

Con dedicatoria especial: doblete del uruguayo Rodrigo Zalazar para poner a Sporting Braga rumbo a la Liga Europa

Sportng Braga avanzó con dos goles de Rodrigo Zalazar y Panathinaikos de Facundo Pellistri también desde los penales

15 de agosto 2025 - 8:07hs
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Foto: EFE
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Foto: EFE
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Foto: EFE
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Foto: EFE

El centrocampista uruguayo Rodrigo Zalazar anotó este jueves un doblete, que clasificó al Braga, dirigido por el técnico español Carlos Vicente, a los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos de la Liga Europa, tras derrotar al CFR Cluj por 2-0.

Braga (Portugal), 14/08/2025.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates after scoring a goal against Cluj during the UEFA Europa League qualifying round, 2nd leg soccer match held in Braga, Portugal, 14 August 2025. EFE/EPA/HUGO DELGADO
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

El equipo portugués, que llegaba con una ventaja de un gol de la ida (2-1), consiguió imponerse de nuevo al Cluj del rumano Dan Petrescu.

Braga (Portugal), 14/08/2025.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates after scoring a goal against Cluj during the UEFA Europa League qualifying round, 2nd leg soccer match held in Braga, Portugal, 14 August 2025. EFE/EPA/HUGO DELGADO
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Tras el doblete de Zalazar: primero de penal y después con un golpeo potente y preciso desde fuera del área que entro junto al poste derecho.

El mensaje de Peñarol para Leo Coelho
PEÑAROL

"Elegiste el lado correcto": mirá el picante mensaje de despedida de un ex Peñarol para Léo Coelho, recordando su pasado en Nacional

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing en Avellaneda; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos

El emocionante festejo para Rodrigo Zalazar

El emocionante festejo para Rodrigo Zalazar

Pellistri avanzó Panathinaikos

En el duelo entre el Midtjylland y el Fredrikstad, se decantó en los primeros 17 minutos en favor del equipo danés, que acarreaba una ventaja de dos tantos en la ida (3-1), tras los goles del central Mads Bech Sorensen y del lateral brasileño Paulinho.

El AEK Larnaca, dirigido por el español Imanol Idiakez, ex del CD Leganés y Deportivo de la Coruña, dio la sorpresa y se impuso al Legia de Varsovia, tras vencer en la ida 4-1, resultado que le sirvió para sellar su clasificación pese a perder 2-1 en el partido de vuelta que jugó con un jugador menos desde el minuto 72.

El partido entre el Shakhtar y el Panathinaikos, de Facundo Pellistri, se decidió en la tanda de penales en la que se fallaron cinco remates, dos por parte del equipo griego y tres del ucraniano que cedió la tanda en favor del Panathinaikos,y el centrocampista argentino Daniel Mancini anotó la pena máxima decisiva.

Pellistri comenzó como titular y luego fue sustituido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paofc_/status/1956065500485529842&partner=&hide_thread=false

Resultados de la tercera ronda previa de la Liga Europa

Martes 12 de agosto:

Shelbourne (IRL), 1 - RIJEKA (CRO), 3 (Ida 2-1)

Jueves 14 de agosto:

KUPS (FIN), 1 - RFS (LAT), 0 (2-1)

MIDTJYLLAND (DEN), 2 - Fredrikstad (NOR), 0 (3-1)

BRAN (NOR), 0 - Häcken (SWE), 1 (2-0)

Noah (ARM), 0 - LINCOLN (GIB), 0 (1-1) (pen 5-6)

Wolfsberger (AUT), 0 - PAOK (GRE), 1 (0-0)

Breidablik (ISL), 1 - ZRINJSKI (BIH), 2 (1-1)

Drita (KOS), 1 - FCSB (ROU), 3 (2-3)

MACCABI TEL AVIV (ISR), 3 - Hamrun (MLT), 1 (2-1)

Shakhtar (UKR), 0 - Panathinaikos (GRE), 0 (0-0) (pen 3-4)

UTRECHT (NED), 2 - Servette (SUI), 1 (3-1)

BRAGA (POR), 2 - Cluj (ROU), 0 (2-1)

Legia (POL), 2 - AEK LARNACA (CYP), 1 (1-4)

- Cruces eliminatoria previa:

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Dinamo Kiev (UKR)

Shkëndija (MKD) - Ludogorets 1945 (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) - Young Boys (SUI)

Malmoe (SWE) - Sigma Olomouc (CZE)

Panathinaikos (GRE) - Samsunspor (TUR)

Aberdeen (SCO) - FCSB (ROU)

Lech Pozna (POL) - Genk (BEL)

Midtjylland (DEN) - KuPS Kuopio (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB) - Braga (POR)

Zrinjski Mostar (BIH) - Utrecht (NED)

Brann (NOR) - AEK Larnaca (CYP)

Rijeka (CRO) - PAOK (GRE).

EFE

Temas:

Rodrigo Zalazar uruguayo Sporting Braga Facundo Pellistri

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Britos y Nicolás Milesi en Al Hilal
URUGUAYOS

"No todo es lo que te decían": las historias de los uruguayos que jugaron en Al Hilal, el nuevo equipo de Darwin Núñez, y los DTs que lo dirigieron

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

El "momento de tristeza" de Cristhian Stuani y su familia: Girona confirmó el "problema personal" por el que el delantero se perderá el debut en LaLiga

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos