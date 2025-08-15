Con dedicatoria especial: doblete del uruguayo Rodrigo Zalazar para poner a Sporting Braga rumbo a la Liga Europa

El centrocampista uruguayo Rodrigo Zalazar anotó este jueves un doblete , que clasificó al Braga, dirigido por el técnico español Carlos Vicente, a los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos de la Liga Europa, tras derrotar al CFR Cluj por 2-0.

El equipo portugués, que llegaba con una ventaja de un gol de la ida (2-1), consiguió imponerse de nuevo al Cluj del rumano Dan Petrescu.

Tras el doblete de Zalazar: primero de penal y después con un golpeo potente y preciso desde fuera del área que entro junto al poste derecho.

El uruguayo, que ha estado convocado por Marcelo Bielsa, lo celebró con una dedicatoria especial para Romeo, se segundo hijo, quien nació esta semana.

Pellistri avanzó Panathinaikos

En el duelo entre el Midtjylland y el Fredrikstad, se decantó en los primeros 17 minutos en favor del equipo danés, que acarreaba una ventaja de dos tantos en la ida (3-1), tras los goles del central Mads Bech Sorensen y del lateral brasileño Paulinho.

El AEK Larnaca, dirigido por el español Imanol Idiakez, ex del CD Leganés y Deportivo de la Coruña, dio la sorpresa y se impuso al Legia de Varsovia, tras vencer en la ida 4-1, resultado que le sirvió para sellar su clasificación pese a perder 2-1 en el partido de vuelta que jugó con un jugador menos desde el minuto 72.

El partido entre el Shakhtar y el Panathinaikos, de Facundo Pellistri, se decidió en la tanda de penales en la que se fallaron cinco remates, dos por parte del equipo griego y tres del ucraniano que cedió la tanda en favor del Panathinaikos,y el centrocampista argentino Daniel Mancini anotó la pena máxima decisiva.

Pellistri comenzó como titular y luego fue sustituido.

Resultados de la tercera ronda previa de la Liga Europa

Martes 12 de agosto:

Shelbourne (IRL), 1 - RIJEKA (CRO), 3 (Ida 2-1)

Jueves 14 de agosto:

KUPS (FIN), 1 - RFS (LAT), 0 (2-1)

MIDTJYLLAND (DEN), 2 - Fredrikstad (NOR), 0 (3-1)

BRAN (NOR), 0 - Häcken (SWE), 1 (2-0)

Noah (ARM), 0 - LINCOLN (GIB), 0 (1-1) (pen 5-6)

Wolfsberger (AUT), 0 - PAOK (GRE), 1 (0-0)

Breidablik (ISL), 1 - ZRINJSKI (BIH), 2 (1-1)

Drita (KOS), 1 - FCSB (ROU), 3 (2-3)

MACCABI TEL AVIV (ISR), 3 - Hamrun (MLT), 1 (2-1)

Shakhtar (UKR), 0 - Panathinaikos (GRE), 0 (0-0) (pen 3-4)

UTRECHT (NED), 2 - Servette (SUI), 1 (3-1)

BRAGA (POR), 2 - Cluj (ROU), 0 (2-1)

Legia (POL), 2 - AEK LARNACA (CYP), 1 (1-4)

- Cruces eliminatoria previa:

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Dinamo Kiev (UKR)

Shkëndija (MKD) - Ludogorets 1945 (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) - Young Boys (SUI)

Malmoe (SWE) - Sigma Olomouc (CZE)

Panathinaikos (GRE) - Samsunspor (TUR)

Aberdeen (SCO) - FCSB (ROU)

Lech Pozna (POL) - Genk (BEL)

Midtjylland (DEN) - KuPS Kuopio (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB) - Braga (POR)

Zrinjski Mostar (BIH) - Utrecht (NED)

Brann (NOR) - AEK Larnaca (CYP)

Rijeka (CRO) - PAOK (GRE).

EFE