Dólar
Compra 37,35 Venta 39,75

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

¿A qué hora juegan este sábado Real Madrid vs Levante con Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar con Real Madrid por un partido trascendente; mirá a qué hora y dónde se puede ver

16 de enero 2026 - 14:36hs
Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid

Foto: AFP

Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con Real Madrid luego de las dos derrotas consecutivas ante Barcelona -por la final de la Supercopa Española- y la Copa del Rey -frente a Albacete el pasado miércoles- aunque ahora lo hará por la fecha 20 de LaLiga de España.

Los merengues quieren volver al triunfo para no perderle pie al líder, su rival eterno Barcelona.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Levante de Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española?

Real Madrid enfrentará a Levante por la fecha 20 de LaLiga Española.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 17 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, visitará Uruguay; mirá cuándo y dónde lo podrás ver

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante de Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 10.

El partido podrá verse en DSports y en streaming en DGO.

Temas:

Federico Valverde real madrid Barcelona Albacete copa del rey LaLiga española Alan Matturro

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Eduiardo Darias
PEÑAROL

El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

Javier Méndez 
PEÑAROL

El dinero que Peñarol embolsó por Javier Méndez y las bajas cláusulas de rescisión que se pactan en Uruguay

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero
TEMPORADA 2026

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos