Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con Real Madrid luego de las dos derrotas consecutivas ante Barcelona -por la final de la Supercopa Española- y la Copa del Rey -frente a Albacete el pasado miércoles- aunque ahora lo hará por la fecha 20 de LaLiga de España.
¿A qué hora juegan este sábado Real Madrid vs Levante con Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española y dónde verlo?
Federico Valverde vuelve a jugar con Real Madrid por un partido trascendente; mirá a qué hora y dónde se puede ver