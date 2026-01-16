¿A qué hora juegan este sábado Real Madrid vs Levante con Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española y dónde verlo?

Federico Valverde en Real Madrid Foto: AFP

Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con Real Madrid luego de las dos derrotas consecutivas ante Barcelona -por la final de la Supercopa Española- y la Copa del Rey -frente a Albacete el pasado miércoles- aunque ahora lo hará por la fecha 20 de LaLiga de España.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los merengues quieren volver al triunfo para no perderle pie al líder, su rival eterno Barcelona.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Levante de Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española? Real Madrid enfrentará a Levante por la fecha 20 de LaLiga Española.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 17 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante de Federico Valverde ante Alan Matturro por LaLiga Española y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 10. El partido podrá verse en DSports y en streaming en DGO.